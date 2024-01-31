Ovo je kuća u kojoj je Saša živio s Andreom koja ga je jučer ubila

Ubistvo Saše Kulišića u Doboju šokiralo je cijeli region.

Ispred porodične kuće u kojoj je ubijeni živio zajedno s Andreom Kajganić koja je osumnjičena da ga je mučki ubila - danas muk, piše ATV.



Kapija je zatvorena, a u dvorištu je parkiran Audi.

Komšije ubijenog Kulišića kažu da su šokirani ovim što se desilo.

- Šokirani smo svi. Ona je bila baš draga i nasmijana i on je uvijek pitao treba li nešto pomoći. Ona je uvijek šetala sa djecom i pozdravljala sve. Ljeti su pravili roštilje u dvorištu i uvijek bili veseli. Nismo mogli ovo ni vjerovati - kaže jedan komšija za ATV.