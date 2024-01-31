Osumnjičeni za ubistvo Saše predati u Tužilaštvo: Jake policijske snage dovele njegovu ženu i ljubavnika

U nadležnost Okružnog javnog tužilaštva večeras su predati žena i muškarac čiji su inicijali A.K. i L.D, koji se sumnjiče za krivično djelo teško ubistvo Saše Kulišića iz Doboja.

Načelnik Policijske uprave Slobodan Radinković rekao je tokom današnje vanredne konferencije za novinare da se kao motiv ubistva navodi ljubavna veza A.K. (33) i muškarca L.D. (19), ali da će istragom biti utvrđeno da li tu ima koristoljublja i drugih razloga.

Policija je jučer oko 13 sati pronašla njegovo tijelo koje je bilo vezano za drvo. Usta i nos su mu bili oblijepljeni selotejp trakom.