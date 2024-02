Evo šta su na ročištu za pritvor kazali branioci ubice Adema Šumana i njegovih pomagača

Nakon izlaganja tužiteljice koja je danas pred sutkinjom Kantonalnog suda Sarajevo Melikom Murtezić obrazlagala razloge zbog kojih je zatraženo određivanje pritvora za Adema Šumana osumnjičenog za ubistvo Farisa Pendeka, te njegovim pogačima Elmedinu Gradišiću i Mersimu Saljeviću, na ročištu su se obratili i branioci osumnjičenih.



Zatražili da se prijedlog odbije

Advokat Damir Kočo koji zastupa Adema Šumana zatražio je da se prijedlog za pritvor odbije te da osporava osnovanu sumnju.

- Moj se branjenik sam predao. U ranoj fazi da li zbog šoka, nevjerice, psihičkog rastrojstva, bio je u bjekstvu, ali se i sam predao pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo. Svjedoci koji su bili na licu mjesta već su dali svoje izjave, ne vidim razloga da na bilo koga utječe, u odnosu i na izjavu koju je dao u MUP-u i Tužilaštvu KS.

Nema bojazni za uznemirenje javnosti u ovom trenutku, nemamo prijetnji za narušavanje javnog reda i mira - kazao je, između ostalog, advokat Kočo.

Advokat Damir Beglerović koji zastupa Elmedina Gradišića također je zatražio da se odbije prijedlog za pritvor i osumnjičenom odrede najstrožije mjere zabrane kretanja.

- Odbrana pretpostavlja, a čuli smo iz govora Tužilaštva, da je izvršen preveliki pritisak na Tužilaštvo, međutim, ovaj Sud ne smije biti pod utjecajem medija. Vidimo da su mediji pokušali utjecati i na MUP i na Tužilaštvo.

- Iz prijedloga ne vidimo bilo kakav umišljaj mog klijenta. Pomaganje se može vršiti samo s umišljajem. Stoga pozivam Sud i molim da pravda mora biti jednaka prema svima.

Molim vas da pročitate dokaze, tako ćemo iz zapisnika o ispitivanju osumnjičenog vidjeti da on nikada nije saopćio drugoosumnjičenom da je bilo šta uradio, da ga je pozvao, jeste, to nije sporno, da ga je zamolio da vozilo koje je vlasništvo trećeg lica premjesti smjesta na mjesto, odnosno da ga odvuče pravom vlasniku, to se nama svima stoput desilo da nas neko zamoli da odvučemo auto, ali tu ne postoji umišljaj za pomaganje, tu čak ne postoji ni nehat.

Prvoosumnjičeni uništio telefon

- Vidjet ćemo dalje iz svih dokaza koji su vama dostavljeni da drugoosumnjičeni jeste odvezao vozilo, ali je on sam predao ključeve i rekao: „Ja nisam imao pojma o čemu se radi“.

Nije nigdje spomenut u nekoj izjavi da je njemu neko obećao nešto ako ne i to auto. Moramo biti svjesni u ovom trenutku da vozilom nije izvršeno krivično djelo. Krivično djelo je ubistvo, ali nije iz saobraćaja, ovdje se radi o ubistvu izvršenom pištoljem, a ne vozilom.

- Vozilo ne predstavlja predmet izvršenja krivičnog djela, niti sredstvo izvršenja krivičnog djela. Nadalje imate izjavu drugoosumnjičenog. Prvoosumnjičeni mu je komšija, ispred kuće ga je zatekla policija i pitali ga hoće li biti svjedok u pretresu kuće i on je prihvatio i kako je bio svjedok u pretresu, potpisao je da je sve urađeno kako treba, odnosno da je MUP odradio svoj posao iz svoje nadležnosti, sve po naredbi.

Međutim, kako može neko pomagati ko je svjedok u pretresu kuće, kako će on sklanjati dokaze, a ovdje imamo suprotne navode, u jednom dijelu je svjedok, a u drugom osumnjičeni za pomaganje.

- Kako će skrivati dokaze, ako je svjedok i stoji s policajcima u pretresu kuće. Nakon toga prima poziv jer nije mogao poslati poziv iz razloga jer je prvoosumnjičeni uništio telefon, kako je i sam rekao. Nije imao nikakav način da ga pozove. Zaprima poziv i kaže osumnjičenom: „Molim te, predaj se šta god uradio, policija je bila maloprije kod tebe, predaj se“.

Prvoosumnjičeni kaže: „Zato sam te zvao, hoću da se predam, evo me s advokatom“. Gdje tu vidimo pomaganje. Lično je predao telefon, lično je predao vozilo, rekao policiji gdje se nalazi vozilo i dao im ključ, to nije pomaganje.

- Možda bi bio umišljaj da je otišao oprao vozilo da skloni tragove, zapalio ili uništio vozilo. Ne, odvukao je vozilo u Buča Potok i čekao vlasnika i još predao ključeve policiji. Čovjek nije znao, nije imao veze šta se desilo s tim vozilom, da ga je pomjerio, jeste, ali ne može nehatno odgovarati za ovo krivično djelo. On je u biti pomogao MUP-u i Tužilaštvu za rasvjetljavanje slučaja.

Moj branjenik je bio svjedok pretresa, otišao po prvoosumnjičenog i doveo ga u MUP. Krivično djelo jeste užasno, ali ovdje ne postoji nikakav umišljaj i šta sad trebamo držati ljude u pritvoru radi generalne prevencije koje pišu mediji. Nije uništio nijedan dokaz iz vozila - kazao je advokat Beglerović.

Negirao da je sakrio oružje

Advokat Sead Zijadić koji zastupa Mersima Saljevića kazao je da se njegov branjenik s Ademom sreo u ulici Džemala Bijedića, ispred kafića, gdje je došao po pozivu druge osobe da dođe i preuzme vožnju. On je kazao da njegov branjenik radi kao vozač u jednoj taksi službi i da je samo prevezao Šumana u Zenicu i da nikako nije mogao znati šta je on prije toga uradio.

- Nijedan dokaz nema da je znao šta je Šuman uradio. Dao je detaljnu izjavu i poklapa se sa svim ostalima. Pozvan je od druge osobe da preuzme vožnju od nekog drugog, odvezao osobu u Zenicu i vratio se. Potvrdio da nije vidio bilo kakvo oružje. Vratio se, razdužio smjenu i prije toga nazvao Elmedina i dobrovoljno predao telefon.

Osumnjičen je da je pomogao da se sakrije oružje i pomogao u bjekstvu osumnjičenog. Rekao je s kim je razgovarao i nije sakrio drugi ključni dokaz - naveo je advokat Zijadić koji je također zatražio da se odbije prijedlog za pritvor i eventualno odrede mjere zabrane.