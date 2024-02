Otac nastradale doktorice Alme Suljić: Bilo je potresno, mlađa kćerka bila je prisutna kao svjedok

Pred Vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu danas je nastavljeno suđenje Arminu Berberoviću, optuženom za tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule doktorice Azra Spahić i Alma Suljić u Sarajevu.



Emotivna svjedočenja

Nesreća se desila 26. maja 2023. godine u 23:30 sati na raskrsnici ulica Maršala Tita i Dolina kojom prilikom je Berberović automobilom na licu mjesta usmrtio Azru Spahić i nanio povrede Almi Suljić od kojih je naknadno podlegla.

Na današnjem pretresu svjedočio je Emir Logo koji je bio očevidac stradanja doktorica. Emotivno je bilo i svjedočenje Edine Suljić, sestre nastradale doktorice Alme Suljić, a koja je i sama bila povrijeđena, kao i svjedočenje njene prijateljice Erne Pirić.

Nakon pretresa, Edin Suljić, otac nastradale Alme Suljić, naveo je da je danas u sudnici bilo potresno, jer je svjedočila njegova mlađa kćerka.

- Bilo je jako potresno, pošto je i mlađa kćerka bila prisutna kao svjedok, ali evo svjedočenja su bila vrlo jasna i ne ostavlja se prostora za bilo kave manipulacije, tako da se nadam jednom ubrzanom postupku i da dođemo do presude koja bi nas sve zadovoljila, a to je maksimalna kazna - naveo je Edin Suljić.

Ranije negirao krivicu

Na prošlom ročištu se Berberović izjasnio da nije kriv, što je bio šok za porodicu i za javnost.

- To što je on izjavio da nije kriv to ide njemu na čast, mislim da tužilaštvo s tim nema ništa, znači to je njegova procjena, da li ga je neko nasavjetovao, ne mogu reći.To nema veze sa sudom, ja sa nadam i dalje će sud odraditi jasno svoj posao, profesionalno, na osnovu iskaza svjedoka, na osnovu brojnih dokaza, mislim da se ne ostavlja bilo kakva šansa da se bilo šta donese osim osuđujuće presude i maksimalne kazne - zaključio je Edin Suljić.