Zbog smrtnih slučajeva nakon trovanja kajmakom u Austriji: Čovjek porijeklom iz Srbije osuđen na 13 mjeseci zatvora

Menadžer mljekare porijeklom iz Srbije osuđen je na 13 mjeseci zatvora zbog slučaja masovnog trovanja kajmakom napravljenim u mljekari u Austriji, što je za posljedicu imalo smrt pet osoba, piše Telegraf.rs.

Sud u bečkom Neuštatu zavirio je iza kulisa mlekare "Gloggnitz" u Donjoj Austriji. Bivši direktor kompanije osuđen je na 13 mjeseci zatvora zbog teške nemarne smrti i višestrukih ozbiljnih tjelesnih povreda. Kako prenosi kosmo.at, smrtonosne listerije pronađene su u njihovom kajmaku.

Svjedočenja tokom suđenja, koje je počelo u septembru 2023. godine, naslikala su mračnu sliku uslova u fabrici sira: pacovi, crna plijesan i neprijatan miris bili su samo neki od opisanih nedostataka. Takođe je otkriveno da nije bilo obuke o higijeni za zaposlene i da su vozila za dostavu bila nedovoljno hlađena.

Napad i prinuda

Ipak, optužbe protiv bivšeg šefa mlekare, porijeklom iz Srbije, koji tvrdi svoju nevinost, proširile su se. Tužilac je iznenadio optužbama za nevjerstvo, tjelesne povrede, pokušaj tjelesne povrede i prinudu.

- Povredio je tijelo svoje supruge u kancelariji tako što ju je grubo uhvatio za vrat i pljunuo - rekla je.

Prikazan je video zapis incidenta iz 10. marta 2023. godine, na kojem se čuje žena kako glasno vrišti i radnik koji je odgurnut. Optuženi se branio: "Nisam je udario, samo sam je stisnuo i možda je malo jače uhvatio tog dana." Radnik koji je svjedočio potvrdio je da nije povrijeđen ni na koji način.

Još jedna optužba se odnosi na bankrot mljekare Gloggnitz. Bivši šef navodno je ukrao novac iz kase. Kako bi se izbjeglo odlaganje postupka, nove optužbe su izuzete i planirano je da se čuju 14. marta.

Nije pravosnažna

- Kod obolelih pacijenata pronađen je isti soj listerije kao i u mljekari Gloggnitz. Nema sumnje da ovi sojevi pripadaju istom izvoru. Listerije mogu poticati samo iz ove izvora. U ovim slučajevima vidimo samo vrh ledenog brijega. Sigurno je bilo mnogo više bolesti koje su prošle neprimećeno jer su bile blaže - naveli su stručnjaci.

Bivši direktor je izrazio kajanje u svojim završnim riječima: "Najtragičnija stvar u ovom procesu su ljudi koji više nisu među nama. Bez obzira na to da li je to moja krivica, to je najgora stvar koja se mogla dogoditi. Izuzetno mi je žao."

Izrazio je želju da se postupak brzo završi i da može "iskreno nastaviti" svoj život.

Pored kazne od 13 mjeseci zatvora, bivšem menadžeru izrečena je i obaveza da isplati 25.000 eura odštete za troje oboljelih. Presuda još nije pravosnažna.