Svjedočila majka djevojčice koju je otac držao zatočeo u stanu: Vodio je računa o našoj kćerki, bila sam jako iznenađena

Suđenje Urošu Pašajliću, optuženom da je zanemarivao i zlostavljao osmogodišnju kćerku, koju je na duže periode ostavljao samu zaključanu u stanu, nastavljeno je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Na današnjem suđenju svjedočila je majka djevojčice, piše Telegraf.rs.

- Kada se sve ovo dogodilo bilo mi je nevjerovatno. Ja Uroša ne poznajem kao takvu osobu, on je taj koji je želio da imamo bebu, želio je djevojčicu, on joj je i dao ime, a ja sam čak htjela i da abortiram on nije dao. Uroš je taj koji je dijete i izbavio iz doma, borio se za nju, i zato mi je nevjerovatno da joj je to uradio. Priznao je da je sve to uradio - ispričala je pred sudom.

Ona je opisala kako je izgledao model njihovog viđanja, s obzirom na to da je starateljstvo nad djetetom dodijeljeno Pašajliću i rekla da su se "viđali svake nedjelje u Meku", kao i da je sud tako odredio.

- Nekad smo znali i da prošetamo Zvezdarskom šumom. Tokom svakog tog susreta naša kćerka je djelovala sretno, ona je bila zaljubljena u svog oca, samo je pričala "tata, tata". Kćerku sam vidjela dvije godine prije nego što je Uroš uhapšen, a preko video poziva šest mjeseci prije nego što se saznalo šta je uradio - dodala je.

"Nije mu bilo dobro"

Naglasila je da Pašajlića ne brani, niti to želi.

- Ne lažem, ali on je jako vodio računa o našoj kćerki. Brinuo se za nju. I zato sam bila jako iznenađena kada je otkriveno da ju je on zanemario. Kćerka je znala da bude ljubomorna na Ivanu. Sjećam se da je bila ljubomorna kada bi pričala o njoj, vidjela sam to, osjetila, nekako se ona ponašala kao da dijeli tatu da njom. Znala je da kaže Ivana mi ponekad spremi doručak. Jednom smo bili u Meku i sjećam se da nije htjela da se spusti niz tobogan dok joj Uroš ne kaže, eto takav odnos su imali - ispričala je majka.

Dodala je i da je Pašajlić dolazio kod nje i žalio se na partnerica Ivanu Ž.

- Nekoliko mjeseci prije nego što je uhapšen Uroš je dolazio kod mene. Nije mu bilo dobro. Razgovarali smo o tome kako ima probleme sa Ivanom i dobio je napad panike. Bio je jako zaljubljen u nju, to se vidjelo. Ja kao žena sam to videla. Zbog problema sa njom imao je stresne situacije, pa je tako, kada je došao, rekao da mu smeta što ona ide kod muškog masera, a ne kod ženskog. Uroš je klasični Balkanac te stvari su mu smetale - rekla je.

Istakla je da su Uroš i Ivana bili zajedno oko tri godine, da se ona čak čula sa Ivanom i dogovorile su se da se upoznaju i idu na kafu, ali "ona to nije ispoštovala".

- Ipak, želim da znate da ne kislim ništa loše o njoj - zaključila je Nevena T.

Na današnje suđenje nije došao svjedok Oliver S. kod kojeg se Uroš Pašajlić krio dok je policija u martu prošle godine tragala za njim.

Sudija je na kraju ročišta naložio da bude urađeno psihološko i psihijatrijsko vještačenje Pašajlićeve bivše partnerke Ivane Ž, kako bi bilo utvrđeno da li je došlo do psihičkih patnji.

Na naredno ročište, koje je zakazano za 1. april, bit će ponovo pozvan svjedok Oliver S. Sudija je istakao da odbrana ima rok od osam dana da dostavi tačnu adresu ili kontakt svjedoka.

Optužen za dva krivična djela

Uroš Pašajlić se od 28. marta prošle godine nalazi u pritvoru.

Njemu se optužnicom teret stavljaju krivična djela nasilje u porodici i zlostavljanje i mučenje, kao i da je tokom 2022. godine do 24. marta ove godine, bezobzirnim ponašanjem ugrožavao tjelesni integritet i duševno stanje svoje kćerke, maloljetne oštećene L. P.

Time je učinio krivično djelo nasilje u porodici sa krivičnim djelom zlostavljanje i mučenje koje je učinio na štetu emotivne partnerke I.L. na taj način što ju je u kontinuitetu zastrašivao, prijetio, vrijeđao je i držao zatvorenom.

Tužilaštvo će za izvršenje svakog od navedenih krivičnih djela predložiti sudu izricanje maksimalne kazne prema okrivljenom, kao i izricanje mjere bezbjednosti obavezno liječenje narkomana i obaveznog liječenja alkoholičara u skladu sa nalazom i mišljenjem sudskog vještaka.