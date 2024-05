Tragično okončana potraga: Tijelo oca devetero djece pronađeno u Južnoj Moravi

Tijelo Doljevčanina Miroslava Gavazovića (40) za kojim se tragalo od 26. aprila, pronađeno je danas u Južnoj Moravi u ataru sela Čapljince, piše Telegraf.rs.



Kako saznaje Telegraf, leš su na riječnom sprudu uočili prolaznici i alarmirali policiju. Na lice mjesta izašla je i Hitna pomoć radi konstatacije smrti ali s obzirom na to da se tijelo nalazilo na sredini rijeke, nisu mogli da mu priđu. Pozvani su i pripadnici vatrogasno spasilačkih jedinica koji su čamcem prišli mjestu gde se tijelo nalazilo i transportovali ga do riječne obale.

S obzirom na to da je Gavazović jedina osoba sa tog područja čiji je nestanak prijavljen te da se on kada se posljednji put čuo sa suprugom kazao da će pregaziti rijeku da bi brže stigao do kuće, odmah se posumnjalo da se radi o njemu a ovu sumnju potvrdili su njegovi srodnici koji su ga identifikovali.

Niška policija je potvdila da je pronađeno tijelo četrdesetogodišnjeg muškarca te da nema nikakvih okolnosti koje bi ukazale da je njegova smrt posljedica krivičnog djela.

Pretpostavlja se da se Miroslav utopio vrlo brzo po ulasku u rijeku jer, prema riječima njegove supruge Amande Usainović, prilikom njihovog posljednjeg telefonskog razgovora požalio se da je voda veoma hladna. Ona ga je pozvala samo pet minuta kasnije ali mu je telefon bio nedostupan.

Nakon prijave Miroslavovog nestanka policija je intenzivno tragala za njim ali nikakav njegov trag nije pronađen sve do jutros. Gavazović je radio u komunalnom preduzeću a iza sebe je ostavio devetero djece.