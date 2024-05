Novinara zbog psa pretukao komšija policajac, oglasio se i MUP HNK

Igor Božović, novinar BHRT-a i kolumnista "Bljeska" pretučen je sinoć u mostarskom naselju Rodoč. Njega su oko 22 sata fizički napali susjed koji je inače granični policajac i susjedova supruga.

Nesuglasice izazvale napad

Kako je rekao napadnuti novinar, prvo je došlo do kratke verbalne prepirke, a zatim je Božovića policajac udario par puta navodno policijskom palicom. Na mjesto napada je izašla i mostarska policija, piše "Bljesak".

Navodno je do napada došlo zbog nesuglasica oko psa.

- Išao sam kao i skoro svaku večer u šetnju po naselju. Naši me rodočki psi prate, Ozi, Elza i ostali. Pred njihovom zgradom bio je neki veći pas lutalica koji je napao naše pse i ja sam ih razdvajao. Njih dvoje su s prozora rekli da psima nije mjesto u parkiću. Ja sam rekao da su lutalice.

Oni su rekli da se psi vode na uzici. Ja sam odgovorio da se ne vode, da znam zakon. On mi je opsovao pič** božju. Ja sam rekao sad ćemo vidjeti ko će i zaprijetio zvanjem policije. Pošao sam po pse, da bi njih dvoje krenuli za mnom. Počeli smo se naguravati i on me počeo tući palicom - rekao je Božović za "Bljesak".

Nogama i šakama

Vidno potresen i sa podljevima po rukama i nogama, dodaje kako se u napadu pridružila i susjeda.

- Udarala me nogama i šakama. Ja sam nekako uspio ošamariti i njega i nju dok su me tukli. I uspio zubima zgrabiti njenu šaku. Uspio sam se istrgnuti i zvati policiju. Oni su prijetili da će teći još krvi, pa sam ja zvao i vas medije - rekao je na kraju Božović.

Oglasio se MUP HNK

MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da im je prijavljen napad na I.B. (1981.) kojega su supružnici u mostarskom naselju Rodoč najprije verbalno, a zatim i fizički napali.

- U četvrtak, 2. svibnja, oko 22,15 sati, I.B. (1981.) prijavio je PS Mostar Centar da je fizički napadnut u ul. Rodočkih branitelja. Patrola policije ja na licu mjesta zatekla prijavitelja koji je izjavio da je šetao svoja dva psa kroz naselje, te da je u jednom trenutku došao pas lutalica koji je počeo lajati na njegove pse. Tada su do njega došli M.P. i njegova supruga R.P., te mu je M.P. počeo psovati zašto dovodi pse lutalice, nakon čega je više puta udario prijavitelja u glavu i noge u čemu mu je pomogla i supruga - kaže se u policijskom izvještaju.