Pucano iz gasnog pištolja, Afganistanac nožem uboden u nogu: Napadači još nisu uhvaćeni

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su detalje pucnjave na Bembaši, iz kojih se vidi da još niko nije uhapšen za jučerašnji napad.

- Dana 05.05.2024.godine u 17:55 sati obaviještena je PU Stari Grad da je u ulici Mustaj-pašin Mejdan, općina Stari Grad, došlo do fizičkog sukoba više lica, te da je upotrijebljeno vatreno oružje. Izlaskom na teren, policijski službenici su ustanovili da je povrijeđen jedan muškarac. Uviđajem, kojim je rukovodio dežurni tužilac, utvrđeno je da je došlo do tučnjave više osoba afroazijskog porijekla, te je došlo do upotrebe oružja – gasnog pištolja, kao i hladnog oružja – noža. Državljanin Afganistana, M.G.H. je vozilom Hitne pomoći transportovan na KCUS, gdje je konstatovano da je povredu desne noge zadobio hladnim oružjem – nožem - navedeno je u saopćenju MUP-a KS.

Povrijeđeni je zadržan na KCUS-u na daljem liječenju. Izuzet je jedan gasni pištolj. Pod nadzorom tužioca, policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju krivičnih djela nasilničko ponašanje (član 362. stav 2. KZ FBiH) od tri osobe i izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ FBiH) od M.G.H.