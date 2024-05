Identifikovan osumnjičeni za ubistvo u Budvi za kojim policija traga

Policija traga za M.P. (35) zbog sumnje da je danas u Budvi ubio pet godina mlađen A.K. iz Bijelog Polja.

"Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva je danas oko 17.10 časova prijavljeno da je u blizini jednog ugostiteljskog objekta u tom gradu došlo do verbalnog, a onda i fizičkog sukoba između dva lica, kojom je prilikom jedno lice drugom nanijelo povrede hladnim oružjem - nožem. Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta gdje su zatekli lice A.K. u besvjesnom stanju, sa povredama koje su nanijete oštrim predmetom, a koji je od strane Hitne medicinske pomoći Budva prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći. On je na putu do bolnice u Kotoru podlegao povredama", saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaje se da je brzom reakcijom policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Budva identifikovan izvršilac krivičnog djela - M.P. (35).