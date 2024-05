Pripadnici Cyber odsjeka FUP-a: Policija spriječila samoubistvo djeteta

- Osobe mlađe životne dobi tehnologiju danas koriste više od starijih, pa se i današnje oporuke, koje su se nekada pisale na papiru, pišu u digitalnom obliku. Razni algoritmi prepoznaju određena obilježja koja ukazuju na mogućnost samoubistva. Kada dobijemo ovakvu informaciju, reakcija mora biti u minutama. To otprilike izgleda tako da, po saznanju da osoba namjerava počiniti samoubistvo, tim sjedi, naša agencija i druge agencije, a na stolu je onaj pješčani sat koji pokazuje kako vrijeme curi. Ne znamo u kojoj je fazi samo izvršenje, a gorimo od želje da osobu identifikujemo i spriječimo je da to uradi. Mogu reći da smo do sada bili uspješni, ali to ne znači da ćemo biti uvijek - kaže Petrović.

Veliki problem predstavljaju zakonska rješenja koja samoubistvo ne tretiraju kao krivično djelo.

Predan rad

Da bi policija uopće imala osnov da zatraži naredbu nadležnog suda po kojoj bi postupili telekomunikacioni operateri i drugi subjekti, mora raspolagati sa saznanjima o krivičnom djelu.

Zato je u skoro svim slučajevima dragocjena asistencija OSA-e BiH.

Jedan od problema je kritično mali broj uposlenih u Odsjeku za borbu protiv kompjuterskog kriminala. Veći dio posla obavljaju dvije istražiteljice Cyber odsjeka FUP-a, a koje u ovakvim situacijama ostavljaju svoju djecu i porodice da bi spašavale druge.

Potrebno je izmjenom zakona omogućiti da pružalac usluga na internetu postupa po nalogu policije.

Različiti motivi

Motivi zbog kojih maloljetnici šalju zabrinjavajuće najave koje mobiliziraju policijske agencije često su, kako bi kasnije tvrdili, predmet šale ili pokušaja da saznaju koliko se osoba uopće brine o njima. Dešavale su se i situacije da policija do njih stigne u posljednjim trenucima, u trenutku izvršenja, kada je potrebna i hitna pomoć ljekara.