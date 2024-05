Otac ubice Danke Ilić kroz suze: Osramoćen sam za čitav vijek

Dušan Janković, otac Srđana Jankovića koji je osumnjičen da je ubio Danku Ilić (2) iz Bora, progovorio je o slučaju koji je potresao čitav region. On još uvijek ima nadu da će se djevojčica pronaći ili barem njeno tijelo, piše Republika.rs.

- Ako je to uradio neka istrune u zatvoru, ali ja mislim da je istina drugačija. Daj Bože da djevojčicu nađu živu, i treba imati nade. Znam da treba biti strpljiv jer će izaći stvari na vidjelo šta se i kako desilo. Samo da se to desi za mog života, jer se neka istina dugo dugo čeka - rekao je Dušan Janković neposredno po povratku u svoje selo Luku iz Zaječara sa saslušanja u Višem javnom tužilaštvu.

"Osramoćen sam za čitav vijek"

On je grcao u suzama jer ne može da prihvati da je njegov sin Srđan Janković, jedini kojeg ima, osumnjičen za monstruozni zločin, ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić.

Ističe da je osramoćen za čitav vijek. Mještani kažu da od hapšenja sina, Dušan ne ulazi u kuću i da se odao alkoholu, odnosno da ništa ne jede, nego samo pije pivo sa komšijama ispred prodavnice na petnaestak koraka od svoje kuće.

- Zaposlio sam ga u vodovodu gdje sam stekao penziju i svi ga znaju kao vrijednog radnika i poštenog čovjeka. Bio je i u Njemačkoj da zaradi više para, ostao je tamo neko vrijeme, ali nije mogao u tuđini daleko od svog zavičaja i vratio se. Vidite li ovu veliku kuću? On je sagradio od svog rada. Ja živim u Boru u stanu, a on ovdje. Mučenik, žena ga je ostavila, ali se bori. I sad ovo...Ne vjerujem da je on mogao da povrijedi dijete, osim toga da je možda bio nesrećni slučaj - priča Dušan, a komšije tvrde za njega da je iskren i ispravan čovek.

Dušan ne krije koliko je slomljen

Otac Srđana koji je osumnjičen za ubistvo djeteta u Banjskom polju 26. marta, iako on nije priznao zločin za razliku od kolege Dejana Dragijevića koji je ispričao detaljno kako su djevojčicu udarili kolima pa pobjegli sa njom sa lica mjesta i udavili je, u stalnom je kontaktu sa unukom, Srđanovim sinom. Unuk mu živi u Njemačkoj i finansira odbranu oca, plaća advokata.

- Unuk me zove i kaže mi : "Djed ne vjeruj novinama i pričama, tati plaćam advokata i dokazat ćemo da nije kriv". Svi znamo koliko je Srđan privržen svom unuku, a mom praunuku - rekao je Dušan i objema rukama brisao suze koje su navirale od nemoći i sramote.

Otac ubice odbio da svjedoči

Tijelo Danke Ilić se i dalje traži, a pronalazak bi umirio i Dušana Jankovića, kako on tvrdi.

- Bitno je da se nađe to dijete. Daj bože živo, ali ako nije. Onda makar tijelo. Tada bi lakše bilo pronaći odgovore i rasvijetliti slučaj - zaključio je Dušan.

"Ne znam gdje je bio u trenutku ubistva"

Boli ga kada mu za sina govore da je ubica, ali Dušan ipak nije želio da svjedoči, ne da ne bi otkrio istinu, nego da ne zapetljava situaciju još više jer kaže da ne može da kaže gdje je njegov sin u vrijeme zločina, pošto to ne zna.

- Ponudili su mi, odnosno tužilac mi je rekla da mogu da ne svjedočim i ja sam pristao i potpisao. Inače, ne bih ništa imao da kažem i da pomognem dolasku do istine iako to jeste moj cilj. Otkud ja znam gde je Srđan bio u određenom trenutku, nije on dijete pa ga pratim gdje ide i šta radi - rekao je Dušan.

Podsjećamo, Danka Ilić ubijena je 26.marta ove godine. Za taj zločin su osumnjičeni Dejan Dragijević iz Zlota i Srđan Janković iz Luke, obojica radnici JKP "Vodovod" Bor koji su u pritvoru.

Policijsko zadržavanje je bilo određeno i Dejanovom bratu Daliboru Dragijeviću koji je preminuo u policijskoj stanici u Boru.

U pritvoru se nalazi i Rade Dragijević, otac Dejana Dragijevica.