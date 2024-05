Predsjednik Sindikata MUP-a KS za "Avaz": Čim su se pojavili sporazumi, znači da je djelo zadokumentovano kako treba

Marko Trifković, kojem se, zajedno sa Savom Marinkovićem i Aleksandrom Macanom, sudi za ubistvo pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. oktobra 2018. godine, potpisao je sporazum o priznanju krivice s Tužilaštvom Kantona Sarajevo.

Očekuje se ročište

Marko Trifković, prema sporazumu, pristaje na kaznu zatvora od 15 godina, te ostaje da se vidi da li će mu ova kazna biti izrečena, jer u narednom periodu treba da se zakaže ročište nakon kojeg će biti odlučeno hoće li sporazum biti prihvaćen.

Saim Smajlović, predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo, u razgovoru za portal „Avaza“ kazao je da oni očekuju višu kaznu.



- Na prvom ročištu su sva trojica optuženih, Sava Marinković, Aleksandar Macan i Marko Trifković izjasnili da su nevini. Danas već imamo pokazatelj da oni nude sporazum. To pokazuje da su oni koji su radili na dokumentovanju ovog djela dobro odradili svoj posao, jer ne bi ni došlo do tog sporazuma da nema dovoljno dokaza. Sad, da li će Sud prihvatiti sporazum ili neće, to je do Suda.Mi smo zadovoljni radom tužilaštva i ne sumnjamo u njihove najbolje namjere i ne uplićemo se u meritum slučaja.

-Napad na policijskog službenika je napad na državu, ovdje se ne radi samo o napadu na policijskog službenika, nego o ubistvu naše dvojice kolega. Mi očekujemo višu kaznu od ove koja se spominje, a Sud je tu da cijeni dokaze, da vidi koju će kaznu izreći - kazao ja Smajlović za „Avaz“.

Ni krivi ni dužni izgubili živote

- Ako uopće bude ta kazna, jer još se ne zna hoće li sporazum biti prihvaćen. Čim su se pojavili sporazumi, znači da je djelo zadokumentovano kako treba, jer su ipak porodice ostale bez oca, brata, a mi bez kolega, koji su ni krivi ni dužni izgubili živote časno obavaljajući svoju dužnost - kaže Smajlović.