Nermin Pećanac za "Avaz": Ništa nije urađeno, mi i dalje imamo izraženo vršnjačko nasilje i maloljetničku delikvenciju

Komentirajući nanoviji slučaj u osnovnoj školi u Briješću kojom prilikom je učenik izbo vršnjaka, Nermin Pećanac, bivši ministar MUP-a Kantona Sarajevo, istakao je za portal „Avaza“ da sigurnosna situacija u Sarajevu nije dobra koliko god se pokušavalo nešto uraditi.



Bezbjednost nije samo policija

- I kada imate mirne dana, trenutke ili periode to nije zato što je sistem profunkcionisao već je to nešto sasvim drugo , viša sila. Svaki put samo se reaguje po posljedicama, očigledno da je riječ prevencija samo jedna riječ na papiru koja za mnoge ništa ne znači. Ovdje se djeluje post festum, znači kada se nešto desi, onda se djeluje, daju se razna obećanja, nude se pomoći, finansijske i druge vrste, ali to je sve dok je pažnja medija na tom događaju. Čim pažnja medija pređe na neki drugi događaj, tako i ona obećanja i aktivnosrti koje se obećaju su prazno slovo na papiru i samo ih vjetar odnese. I definitivno nemamo ljude koji su odgovorni da rade svoj posao, govorim o sektoru bezbjednosti. Politika je ušla u Agencije za bezbjednost tako da je vrlo teško sada nekim pojedinim potezima ispraviti ovakvo stanje koje je kritično- kaže Pečanac.

Podsjetio je da za vrijeme svog mandata u periodu od 2014. do 2016. godine srednjim i osnovnim školama uručio ručne metal detektore i detektorska vrata.

- Detektore vrata uzele su škole koje su htjele, a mnoga tadašnja rukovodstva škola nisu bil zainteresirani za taj detektor vrata ni za ručne detektore. Ono što smo kupili mi smo i podijelili, domari su imali obuku, međutim, nikako da se shvati da sistem bezbjednosti i bezbjednost nije samo policija. Bezbjednost je mnogo širi pojam i svako ima svoju ulogu, ali svi bježe od te svoje uloge, da išta urade iz svoje nadložnosti. Svi se perfidno kriju iza policije te na kraju ispadne da je policija kriva- naglašava Pećanac.

Istakao je da je nakon masakra u beogradskoj osnovnoj školi mnogo toga obećano da će se uraditi.

I sada ćemo formirati radnu grupu

- Međutim šta je ispunjeno od tada, mi imamo i dalje vršnjačko nasilje, imamo maloljetničku delikvenciju. Možda je povećan broj pedagoga što je dobro ali nije dovoljno. Sve je ostalo na priči i sada ćemo formirati radnu grupu, nešto će zasjedati, nešto donijeti, ali to nikoga neće obavezivati- mišljenja je Pećanac.

On navodi da su maloljetnici često žrtve, ali nije mali broj među njima koji su i počinioci. Prema njegovim riječima, roditelji, škola, zajednica i institucije vlasti treba da se brinu o maloljetničkoj delikvenciji i stvaraju ambijent putem prevencije, kako bi se ona svela na najmanju moguću mjeru.

- Kod nas sve radi kampanjski. Sad će nakon ovog slučaja sve biti užurban , ali poslije mjesec treba pitati šta je realizirano. Vidjet ćete da neće biti skoro ništa i opet ćemo čekati događaj koji će imati, nedaj Bože, tragične poljedice i opet ćemo istu priču pričati i opet ćemo iste zaključke viša manje donositi, a implementacija ravna nuli- napominje bivši ministar MUP-a KS i dodaje.

Milion izostanaka djece u svim školama

- Kada sam bio poslanik konstatovano je milion izostanaka djece u svim školama u Kantonu Sarajevo. Postavlja se pitanje nije nam valjda sva omladina bila bolesna i da su svi izostanci zbog bolesti. Gdje su ta djeca od kuće do škole, roditelji ne znaju misle da su otišli u školu, škola ne zna šta se dešava. Neko bi se morao pozabaviti time i pratiti gdje se djeca nalaze kada nisu u školi. Nema dovoljno materijalno- tehničke potpore Centrima za socijalni rad i odgojnim centrima. Od predstavnika instucija vlasti niko ništa ne traži, samo jedno, da rade samo ono što što im je u nadležnosti. Ako se ovako nastavi ja sam pesimista- zaključio je Nermin Pečanac.