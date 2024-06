Očajnički vapaj dvije djevojke iz Visokog i Mostara: "Edin nam prijeti da će nas zaklati, a Tužilaštvo ga pušta na slobodu!"

- Prošle sedmice sam išla na sud, a predsjednik suda mi je rekao ne može odrediti mjere zabrane jer to nije zakonito. Ono što može policija da uradi jeste da prema Tužilaštvu uputi zahtjev za mjere zabrane prilaska, međutim njega Tužilaštvo uredno pušta nakon svega. Samo su mu oduzeli mobitele radi vještačenja, a on je očito nabavio novi telefon i opet ponovo prijeti. Samo sam vam poslala neke kod gadnih poruka kojima mi prijeti- navela je Ajša.

- Znam da je „Dnevni avaz“ najčitaniji i zbog toga vam se obraćam i molim da ovo sve objavite, jer ne znam više kako da se zaštitim. Sa svakim medijem sam iskreno razgovarala, jer ono što mogu mediji ne može Tužilaštvo koje ga kontinuirano pušta. On je mislio da mu niko ne može ništa, neka barem ima traga da sam se obratila medijima, jer Tužilaštvo ne dozvoljava da mu se odrede mjere zabrane prilaska- kazala je u razgovoru za „Avaz“ Ajša Ramić koja se prije godinu pokrila.

Pritvor me je spasio od njega

Navela je da se slobodno mogu objaviti njihova imena, te nam je poslala i fotografiju na kojoj su Ajna i ona.

- Njega svi znaju u Visokom, policija ga zna i po inicijalima. Slomio mi je vilicu, slomio mi je najbolji telefon, polomio glavu pepeljarom u pijanom stanju. Meni niko nije mogao doći kući zbog njega. U januaru me je policija izvele iz kuće nakon što sam tetki uspjela poslati poruku: „Molim te spasi me“. Svu mi je kosu iščupao, bila sam sva modra. Tada sam i pobjegla u Sarajevo kod one Naide kad se zadesila ta Albertina u njenom stanu. Kako sam tada rekla tužiocu, govorim sada i vama: „ Ja sam u Sarajevo pobjegla od njega“. I uhapšena sam u takvom stanju. Imala sam holter jer mi je puls bio 240, trebala sam da idem na Kardiologiju. Mene je tada pritvor spasio od tog bolesnika psihopate, on bi mene ubio. Al evo opet se sprema, ponovo nastavlja dalje- kaže Ajša i dodaje:

- Ne znam više šta da radim. Nemam načina više da se odbranim od njega. Čekamo danas da dođe dežurni krim. inspektor da radimo novu prijavu, ali Tužilaštvo je tu koje kaže da ugrožavanje sigurnosti nije elemenat za zadržavanje, za zabranu prilaska. Kako nije. Nizama je 14 puta prijavila pa je ubijena uživo na Instagramu. Nema na šta me nije prisiljavao i kakve mi je gnusne stvari radio. Nisam imala pristup telefonu, on je koristio moj telefon, on je koristio moje društvene mreže, ja nisam imala pristup ničemu. Imala sam 48 kilograma, fizički se nisam mogla odbraniti- očajnički objašnjava Ajša Ramić.