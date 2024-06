Nastavljeno suđenje majci četvero djece: Zlostavljana žena ubila supruga sjekirom

Neuropsihijatar dr. Omer Ćemalović i psiholog Elvedina Devović vještačili su optuženu te utvrdili da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjeno uračunljiva. Elementi zlostavljanja i dugotrajan ponižavajući odnos doveli su do akumulacije negativnih emocija. Irenu je otac, a kasnije i suprug, nipodaštavao kao ženu. Došlo je do pucnja emocionalnog balona i pogrešne logike te je sve kod optužene kulminiralo u traumatski odgovor „on ili ja“.

Elvedina Devović pojasnila je da im je Karić ispričala da se svađala s mužem oko te sjekire zahtijevajući da se izbaci iz kuće zbog djece, a da je on namjerno vraćao sjekiru i držao je u sobi iza vrata.

- Studije pokazuju da je dostupnost oružja najveći rizikofaktor. Da nije bilo dostupnosti oružja ne bi bilo ubistva – navela je Devović, spominjući ubistvo Amre Kahrimanović u Tuzli.

Ucjena djecom

Devović je također kazala da im je Karić ispričala da bi ona supruga mnogo ranije napustila da nisu imali djecu, te da je on ucjenjivao govoreći joj možeš otići, ali djecu nikada više nećeš vidjeti. Ucjenom je zadržavao u toksičnom bračnom odnosu.

Vještacima je ispričala da je imala noćnu moru da on ubija nju i djecu. Pod utjecajem noćne more, ona se budi i vidi Nijaza koji spava, a iznad njega su bile flaše pića, te dolazi do kulminacije svih negativnosti i jakog afekta u kojem ona hvata sjekiru i udara ga.

Prema tvrdnjama Irene, većinu teško zarađenog novca morala je davati suprugu koji je konstantno kockao, te je njen najstariji sin zbog porodičnog nasilja morao preseliti kod njene porodice u Zagreb.

Sve vrijeme bio u komi

Neuropsihijatar Abdukah Kučukalić i Nermina Bajramović uradili su nalaz u vezi sa stanjem u kojem je bio Nijaz Karić. Kučukalić je naveo da je Nijaz Karić odmah operiran i da je do smrti većinu vremena bio u komi.

Samo je 24. i 29. maja evidentirano blago stanje svijesti, ali ni ljekari s njim nisu mogli uspostaviti kontakt. S obzirom na to da je tada bio pri svjesti, mogao je osjećati intenzivan strah i bol.