Nastavljeno suđenje za likvidaciju državljanina Švedske: Svjedokinje pronašle bicikl i automat iz kojeg je pucano

- Otrčao sam do momka. Vidio sam da mu ide krv iz očiju, gušio se i to je to, dok sam nazvao Hitnu i policiju koje je već neko zvao, on je već preminuo – kazao je Mitić.

Dvoje djece je u tim momentima bilo na klupi, a svjedok je vidio i oštećenja kuda su meci prolazili. U istrazi je Mitić bio precizniji pa je naveo da su se začuli prigušeni pucnji kao da se lomi staklo. Jednom od momaka na biciklu je spala maska pa je vidio da je tamnije puti.

Trgovkinja Nermina Čakar radila je taj dan u marketu „Sofa“. Kazala je da je poznavala iz viđenja muškarca koji je ubijen jer je taj dan ranije kupio cigarete u njihovom marketu. Pola sata kasnije vidjela ga je ispred radnje kako stoji s krupnijim momkom, stajali su, pušili cigarete i razgovarali, kao da su nekog čekali.

- Vidio se bljesak kao petarde, nije bilo tako glasno, radnja se tresla, padali su sokovi. Čučnula sam kada je uletio ovaj puniji muškarac govoreći: „Upucaše momka“. Ja sam se u šoku izgubila – kazala je Čakar.

Navela je da je puniji momak kazao da je i njega nešto „opržilo“, a pokazivao je na predio kuka. Svjedokinja je potvrdila da je momak također rekao: „Znam momka, došao iz Turske, tamo je imao problema“.

Amela Mujan je tog dana po povratku s posla sterala veš u dvorištu kuće kada su u njenu avliju u ulici Latička uletjela dvojica momaka. Jedan je trčao pješke, drugi na biciklu je vikao: „Sory, sory“. Svjedokinja je pomislila da su migranti i da kradu bicikl. Nakon toga čula je zvuk, kao da neko baca bicikl.

Tamna put

Nakon što je čula tetku Amelu Mujan kako je doziva, Selma Hasanović vidjela je muškaraca koji je skidao duksericu i bacio je. Imao je crnu kosu i tamnu put, a imao je majicu na pruge. U dvorištu u ulici Latička vidjela je odbačen bicikl i iznijela ga je pred kapiju. Kasnije je saznala šta se desilo. Hasanović je kazala da je prepoznala momka koji je skidao duksericu: „Jesam ovog prvog“, navela je Hasanović gledajući prema optuženom Madžidu.