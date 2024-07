Otac Sanite Karahasanović, uhapšene u Italiji: Ona je oslobođena, nije ništa kriva, za dan-dva kreće u Bosnu!

Nakon što je portal "Dnevnog avaza" objavio informacije o hapšenju Sanite Karahasanović iz Zavidovića u Italiji u sklopu akcije "Recover" italijanske policije usmjerene protiv dilera narkotika i švercera cigareta, redakciji se javio njen otac Munir Karahasanović.

Ona je oslobođena

- Ovo što radite nije lijepo. Dijete ništa nije krivo. Ona je oslobođena svega i ona za dan-dva kreće u Bosnu - kazao je Karahasanović za portal "Avaza".

Na konstataciju da smo prenijeli pisanje italijanskih medija i informacije iz saopćenja njihovih zvaničnih policijskih organa, Karahasanović je rekao:

- Nema to veze s njom. Ona ima firmu, izvozi gljive. Njen muž je to i drugi su, ona nije. Ona je na slobodi, ima samo još jednu - dvije izjave da dadne i to je to. Ona kreće za Bosnu.

Podsjetimo, kako su objavili mediji iz Italije krijumčari su se predstavljali kao ribari da bi isplovljavali iz luke Bišelje, a zatim su se vraćali s robom u vidu droge i cigareta.

Lažni ribari

Riječ je o jednoj od najopsežnijih akcija italijanske policije, koja traje od juna, 2022. godine. Ovi lažni ribari su konstantno nadzirani od više jedinica italijanske policije, a hapšenje je izvršila jedinica karabinjera pokrajinske komande Barleta-Andrija-Trani uz pomoć specijalizovanih odjeljenja Heliborne.