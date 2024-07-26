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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Prihvaćen prijedlog Tužilaštva KS: Ubici Farisa Pendeka produžen pritvor

Adem Šuman ostaje iza rešetaka i naredna tri mjeseca

Adem Šuman ubio Farisa Pendeka. Avaz

Piše: Borka Cerić

26.7.2024

Kantonalni sud u Sarajevu 24. jula donio je rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva KS, te je za naredna tri mjeseca produžen pritvor Ademu Šumanu koji je u januaru svirepo ubio maturanta Dobrinjske gimnazije Farisa Pendeka, potvrđeno je za „Avaz“ iz Tužilaštva KS.

Opasnost od bijega

Prema riječima portparola Tužilaštva Alema Hamzića pritvor Šumanu po ovom rješenju može trajati do 24. oktobra. Pritvor je Šumanu određen zbog opasnosti od bijega, ometanja istrage i utjecaja na svjedoke, te zbog uznemirenja javnosti.

U ovom predmetu osumnjičeni su Mersim Saljević i Elmedin Gradišić zbog pomaganje Šumanu nakon počinjenog ubistva.

Adem Šuman je 28. januara usmrtio Farisa Pendeka jednim hicem iz pištolja u sarajevskom naselju Otoka.

Šuman je vozeći Peugeot, ničim izazvan, slijedio Citroen u kojem se nalazio Pendek s još trojicom svojih prijatelja.

- Adem Šuman je iza leđa prišao dječacima nakon čega je uslijedila provokacija, a prouzrokovala je da dječaci otvore prozor i pitaju u čemu je problem. Onda je Adem Šuman bez ikakvog razloga, udario Emana, vratio se i iz kasete uzeo pištolj. U namjeri da liši života Emana, pogodio je Farisa koji je sjedio pored njega – istakla je postupajuća Tužiteljica Iva Kurilić na prvoj sjednici za određivanje pritvora Šumanu.

Oslikan mural

Nakon ubistva Šuman je pobjegao s mjesta događaja, ali se naknadno predao policiji.

Na jednoj stambenoj zgradi, u naselju Čengić-Vila u Sarajevu, oslikan je mural posvećen 19-godišnjem mladiću Farisu Pendeku. Uz njegov lik ispisan je nadimak „Penda“ kojim su ga oslovljavali njegovi drugovi.


# UBISTVO
# FARIS PENDEK
# ADEM ŠUMAN
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