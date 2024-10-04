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TUŽILAŠTVO BIH

Predložen pritvor za pjevačicu Verenu Cerovinu i Ognjena Odovića

Osumnjičeni za pomaganje u skrivanju škaljarca

Verena Cerovina. Facebook

B. C.

4.10.2024

Tužilaštvo BiH je u predmetu organizovanog kriminala visokog nivoa uputilo Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Ognjena Odovića, rođenog 1979. godine, općina Sokolac, državljanina BiH i R Srbije i osumnjičenu Verenu Cerovina Cerovina Verenu, rođenu 1992. godine u Sarajevu, državljanku BiH i R Srbije.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od bijega, te utjecaja na svjedoke i ometanja istrage.

Navedeni osumnjičeni se terete za krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 232. KZ BiH.

Njih dvoje se sumnjiče za pomaganje u skrivanja škaljarca Ognjena Orašanina koji je uhapšen na Otoci.  

# VERENA CEROVINA
# OGNJEN ORAŠANIN
# TUŽILAŠTVO BIH
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