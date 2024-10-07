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CRNA GORA

Šta je Lazović u Sky komunikaciji pričao nakon ranjavanja Zvicera: Sad bih Milovanu pucao u glavu

Lazović je poruke slao preko tada zaštićene Sky aplikacije, čije transkripte su crnogorskim istražiteljima dostavile kolege iz Europola

Privođenje Petra Lazovića. Vijesti.me

B. C. / Vijesti.me

7.10.2024

Uhapšeni bezbjednjak Petar Lazović poručivao je krajem maja 2020. godine da bi pošao da puca u glavu tadašnjem načelniku podgoričke policije Milovanu Pavićeviću, zato što je javio kolegama da je u Ukrajini ranjen šef kavačkog klana Radoje Zvicer, pišu Vijesti.

O tome se neposredno nakon ranjavanja Zvicera dopisivao sa kolegom iz policije i klana, odbjeglim Ljubom Milovićem.

Pokojni šef škaljarskog klana 

Sin tadašnjeg šefa Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOK) Zorana Lazovića u više razgovora sa Milovićem, a kasnije i Zvicerom, optužuje Pavićevića i nekadašnjeg šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Dragana Radonjića da rade za škaljarski klan.

 U pojedinim razgovorima sa njima je naglašavao i da njegov otac ne vjeruje toj dvojici kolega:

“Jer rade za šklempa”.

Nadimkom Šklempo kavčani su oslovljavali sada pokojnog šefa škaljarskog klana Jovana Vukotića.

Lazović je poruke slao preko tada zaštićene Sky aplikacije, čije transkripte su crnogorskim istražiteljima dostavile kolege iz Agencije Evropske unije za sprovođenje zakona (Europol).

Zvicer je teško ranjen 26. maja 2020. godine, u elitnom dijelu Kijeva.

Nedugo nakon tog pokušaja ubistva, u Odesi su uhapšeni plaćenici škaljaraca, Baranin Stefan Mandić Đukić, Podgoričanin Emil Tuzović zvani Čečen i dvojica srpskih državljana - Milan Branković i Petar Jovanović.

Mandić Đukić i Tuzović odgovaraju i pred podgoričkim Višim sudom zbog optužbi da su stvorili kriminalnu organizaciju koja je pripremala ubistva sudija, tužilaca i policijskih funkcionera, a Đukić i zbog ubistva.

“Je l’ moguće da su Carlosa pucali u Ukrajinu?”, pitao je Lazović te noći Milovića, a onda nastavio da objašnjava.

“Ne znam, nego da je valjda pucano na njega u Ukrajinu. Auuuuu poopizdio sam. Javio Milovan Žilu kao da je ubijen u Kijev. Čim ova ološ zna prva, mora da su ovi njemu javili. Želudac mi se prevrnuo kako mi je krivo... Ako bog da preživjeće, sad bi pošao onom Milovanu u glavu pucao. Ološ pos**na, glib glibavi”, piše tadašnji neformalni šef policijskog Tima za posebnu operativnu podršku, sakriven iza Sky nadimka Junior.

Iz cjelokupne prepiske proizilazi da je Milovan Pavićević obavijestio tadašnjeg načelnika u SBPOKK Milorada Žižića Žila, da je Zvicer ranjen u Ukrajini.

Potom pita Milovića gdje je, predlaže da se vide, jer “ne može kući”, a onda dodaje da je mislio da ode do hrama.

Komunikaciju o zdravstvenom stanju Zvicera nastavljaju sjutradan, kada Lazović pita: “Kako je stanje, kako je Komita”, i poručuje:

“Kaže Ranko da će se izvuć. On kaže kad nije glava i srce, izvući će se, a koma ga bolje oporavlja...”

Iz transkripata proizilazi da u tim porukama citira svog strica, ljekara.

Zvicer seli familiju kod Arapa

Z nudio pomoć, “Miki” predlagao da Zvicer seli familiju kod Arapa.

Istog dana Miloviću prenosi poruku svog oca Zorana Lazovića, kojeg u tom razgovoru označava inicijalom Z, iz kojih se vidi da je tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije nudio pomoć Zviceru.

“Kaže Z ako može da on pomogne u bilo kojem smislu, bilo šta. A ja i ti što god oćeš da se dog ja sam ti tu”, piše Lazović junior.

Nakon što mu Milović prenosi da je Zvicer stabilnije, Lazović piše:

“Brat. Bog veliki”.

Lazović je Miloviću proslijedio savjete dvojice podgoričkih biznismena da Zvicera prebaci porodicu negdje gdje je bezbjednije. Objašnjava i ko su, ali i da je majka jednog od njih u rodbinskim vezama sa majkom ranjenog Kotoranina.

Taj Podgoričanin, koji je pisao sakriven iza nadimka Miki1, predlaže da ih “čim bude mogao” prebaci kod Arapa.

“Tamo se sve prati i ne mogu ući. A on neka ide sam kao hajduk. Mora sad tako. Treba o tome da razmisli”, šalje taj biznismen.


Petar Lazović. Vijesti.me

Lazović mu odgovara da će mu dati takav savjet, nakon čega dobija poruku da su najbolje opcije Katar ili Sudijska Arabija...

Sin i otac iza rešetaka

Petar Lazović uhapšen je u julu 2022. godine, a obuhvaćen je u više predmeta Specijalnog državnog tužilaštva.

Transkripti sa nekad zaštićene Sky aplikacije koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol, pokazuju da je službu podredio kavačkom klanu, a šefu te organizovane kriminalne grupe hvalio se kako muči uhapšene, za koje su pretpostavljali da su pripadnici organizovane kriminalne grupe škaljarski klan i od njih iznuđuje iskaze.

Poruke pokazuju i da je izvršavao Zvicerove naloge - tukao škaljarce, hapsio ih, otimao, ali i da ga je obavještavao o kaznama o kojima se, navodno, dogovaraju sa SDT-om.

Iste prepiske, međutim, pokazuju da je nekada i “na svoju ruku” mučio i pripadnike kavačkog klana, zbog čega ga je oštro kritikovao tadašnji kolega, sada optuženi Ljubo Milović.

“Ponekog preskočiš, ne možes svakoga da tučeš, to svakoga ne otvara, moraš da procjeniš s kim da pričaš, kome da daš cigar i kocku čokolade...”

To je Milović pisao Lazoviću nakon što je ovaj pretukao članove kavačkog klana Gorana Vukčevića i Igora Terzića, poslije hapšenja u Kotoru krajem maja 2020.

Zvicer i Milović su u bjekstvu

Podgoričanin Vukčević i Pljevljak Terzić uhapšeni su 19. maja 2020. godine u Kotoru, a Specijalno državno tužilaštvo tvrdilo je da su tog dana planirali likvidaciju škaljarca Jovana Jovanovića, ali da su odustali zbog građana koji su im smetali i smanjene vidljivosti. Slobode su lišeni na putu prema štek stanu...

Zoran Lazović uhapšen je 14. aprila 2024. godine, skupa sa nekadašnjim glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem.

Tužioci tvrde da su njih dvojica samo formalno preduzimali akcije protiv vođa kavačkog klana, krili su međunarodne podatke o šefu te kriminalne organizacije Zviceru i čuvali ga od hapšenja, a onda i obmanjivali javnost izjavama da Petar Lazović nije član te zločinačke grupe, već tajni agent na zadatku i da su krivični postupci protiv njega pokrenuti u cilju destabilizacije Crne Gore.

Protiv Petra Lazovića, Milovića i Zvicera vodi se više krivičnih postupaka u kojima ih Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti za izvršenje najtežih krivičnih djela, a dominantan posao odnosio se na šverc kokaina.

Zvicer i Milović su u bjekstvu.

# CRNA GORA
# ŠKALJARCI
# SKY
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