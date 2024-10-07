Šta je Lazović u Sky komunikaciji pričao nakon ranjavanja Zvicera: Sad bih Milovanu pucao u glavu

Uhapšeni bezbjednjak Petar Lazović poručivao je krajem maja 2020. godine da bi pošao da puca u glavu tadašnjem načelniku podgoričke policije Milovanu Pavićeviću, zato što je javio kolegama da je u Ukrajini ranjen šef kavačkog klana Radoje Zvicer, pišu Vijesti.

O tome se neposredno nakon ranjavanja Zvicera dopisivao sa kolegom iz policije i klana, odbjeglim Ljubom Milovićem.

Pokojni šef škaljarskog klana

Sin tadašnjeg šefa Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOK) Zorana Lazovića u više razgovora sa Milovićem, a kasnije i Zvicerom, optužuje Pavićevića i nekadašnjeg šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Dragana Radonjića da rade za škaljarski klan.

U pojedinim razgovorima sa njima je naglašavao i da njegov otac ne vjeruje toj dvojici kolega:

“Jer rade za šklempa”.

Nadimkom Šklempo kavčani su oslovljavali sada pokojnog šefa škaljarskog klana Jovana Vukotića.

Lazović je poruke slao preko tada zaštićene Sky aplikacije, čije transkripte su crnogorskim istražiteljima dostavile kolege iz Agencije Evropske unije za sprovođenje zakona (Europol).

Zvicer je teško ranjen 26. maja 2020. godine, u elitnom dijelu Kijeva.

Nedugo nakon tog pokušaja ubistva, u Odesi su uhapšeni plaćenici škaljaraca, Baranin Stefan Mandić Đukić, Podgoričanin Emil Tuzović zvani Čečen i dvojica srpskih državljana - Milan Branković i Petar Jovanović.

Mandić Đukić i Tuzović odgovaraju i pred podgoričkim Višim sudom zbog optužbi da su stvorili kriminalnu organizaciju koja je pripremala ubistva sudija, tužilaca i policijskih funkcionera, a Đukić i zbog ubistva.

“Je l’ moguće da su Carlosa pucali u Ukrajinu?”, pitao je Lazović te noći Milovića, a onda nastavio da objašnjava.

“Ne znam, nego da je valjda pucano na njega u Ukrajinu. Auuuuu poopizdio sam. Javio Milovan Žilu kao da je ubijen u Kijev. Čim ova ološ zna prva, mora da su ovi njemu javili. Želudac mi se prevrnuo kako mi je krivo... Ako bog da preživjeće, sad bi pošao onom Milovanu u glavu pucao. Ološ pos**na, glib glibavi”, piše tadašnji neformalni šef policijskog Tima za posebnu operativnu podršku, sakriven iza Sky nadimka Junior.

Iz cjelokupne prepiske proizilazi da je Milovan Pavićević obavijestio tadašnjeg načelnika u SBPOKK Milorada Žižića Žila, da je Zvicer ranjen u Ukrajini.

Potom pita Milovića gdje je, predlaže da se vide, jer “ne može kući”, a onda dodaje da je mislio da ode do hrama.

Komunikaciju o zdravstvenom stanju Zvicera nastavljaju sjutradan, kada Lazović pita: “Kako je stanje, kako je Komita”, i poručuje:

“Kaže Ranko da će se izvuć. On kaže kad nije glava i srce, izvući će se, a koma ga bolje oporavlja...”

Iz transkripata proizilazi da u tim porukama citira svog strica, ljekara.

Zvicer seli familiju kod Arapa

Z nudio pomoć, “Miki” predlagao da Zvicer seli familiju kod Arapa.

Istog dana Miloviću prenosi poruku svog oca Zorana Lazovića, kojeg u tom razgovoru označava inicijalom Z, iz kojih se vidi da je tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije nudio pomoć Zviceru.

“Kaže Z ako može da on pomogne u bilo kojem smislu, bilo šta. A ja i ti što god oćeš da se dog ja sam ti tu”, piše Lazović junior.

Nakon što mu Milović prenosi da je Zvicer stabilnije, Lazović piše:

“Brat. Bog veliki”.

Lazović je Miloviću proslijedio savjete dvojice podgoričkih biznismena da Zvicera prebaci porodicu negdje gdje je bezbjednije. Objašnjava i ko su, ali i da je majka jednog od njih u rodbinskim vezama sa majkom ranjenog Kotoranina.

Taj Podgoričanin, koji je pisao sakriven iza nadimka Miki1, predlaže da ih “čim bude mogao” prebaci kod Arapa.

“Tamo se sve prati i ne mogu ući. A on neka ide sam kao hajduk. Mora sad tako. Treba o tome da razmisli”, šalje taj biznismen.



