Vučić o potrazi za ubicom Balijagićem: U zatvoru je postao radikalni islamista, sati su mu odbrojani

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je tokom gostovanja u emisiji "Ćirilica" na TV Happy da se steže obruč oko dvostrukog ubice Alije Balijagića iz Bijelog Polja.

- Mogu da kažem nešto od obavještajnih podataka, pronaći ćemo ga, znam da ljudi misle da nećemo. Pronaći ćemo ga brzo. Sad mu je sve vrlo ograničeno. To je sve što imam da vam kažem. Što se drugih stvari tiče, to je zanimljiva jedna priča. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da je to bio razlog, dvije su opcije, jedna da se uplašio da će da ga prijave, druga da je vidio kandilo ili šta već. Znat ćemo kada bude uhvaćen - kazao je Vučić.

On je kazao da je Balijagić u zatvoru postao fanatik, "ekstremni radikalni islamista" te da su to podaci od njihovih veza iz Crne Gore.

"On je u zatvoru postao pravi fanatik, ekstremni radikalni islamista, i to imamo podatke od naših veza iz Crne Gore. Riječ je o čovjeku, ta vranješka dolina, historijski interesantno područje odakle su Madžgalji koje je ubio. Tu su prije 100 godina, kako stvari stoje, muslimani tada ubili nekog svjetskog naučnika Boškovića i tada je uslijedila preteška osveta Srba, da su masakri počinjeni nad muslimanima, o tome je pisao i Milana Đilasa otac. Prije toga su muslimani počinili masakr nad Srbima i tu je stalno bio začarani krug. Inače se ta dolina nazivala Šahovića dolina, danas je Vranješka dolina. Tu i danas imate neku vrstu podjele, čak i na teritoriji Srbije. Mislim da su mu sati odbrojani - kazao je Vučić.