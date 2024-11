Uhapšen vozač BMW-a koji je na Dolac-Malti udario pješakinju: Žena zadobila povrede opasne po život

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su da je uhapšen vozač BMW-a koji je jučer na Dolac-Malti udario pješakinju koja je zadržana na Klinici za anesteziju i reanimaciju UKC-a Sarajevo.

- Dana 09.11.2024 godine u 11:25 sati na pješačkom prijelazu u ulici Zmaja od Bosne, općina Novo Sarajevo, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do udara pješakinje C. J. (58) iz Sarajeva, od strane putničkog motornog vozila BMW X3 kojim je upravljao vozač A.N. iz Sarajeva. Teške tjelesne povrede opasne po život konstatovane na KUM-u zadobila je pješak C.J., koja je zadržana na daljem liječenju u Klinici za anesteziju i reanimaciju UKC-a Sarajevo- navedeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Kantonalna tužiteljica je zajedno s uviđajnom ekipom MUP-a KS izašla na lice mjesta te rukovodila uviđajem.

Istog dana u 15 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 336. KZ FBiH /teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa/, a uvezi sa članom 332.- ugrožavanje javnog prometa, slobode je lišen A. N. vozač BMW-a X3. On je predat u prostorije za zadržavanje MUP-a Kantona Sarajevo.