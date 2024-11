Suđenje za zločine počinjene na području Prijedora odgođeno zbog nedolaska optuženih

Suđenje za zločine počinjene na području Prijedora odgođeno je zbog izostanka dvojice optuženih, a na ročište nisu pristupila ni dva svjedoka Državnog tužilaštva.

Slobodan Taranjac, prvooptuženi u tom predmetu, nije se pojavio na današnjem ročištu zbog zdravstvenih razloga. Njegov branilac Dragan Međović je kazao kako je Taranjac hospitalizovan 7. novembra u bolnici u Prijedoru. Staniša Gluhajić, predsjedavajući Sudskog vijeća, konstatovao je da su dobili medicinsku dokumentaciju Odbrane.

Nije se pojavio ni Zdravko Panić

Na ročištu se ponovo nije pojavio ni petooptuženi u tom predmetu Zdravko Panić. Njegov branilac Saša Dakić je rekao kako ga je Panić sinoć putem telefona obavijestio da ne može doći na ročište zbog zdravstvenih razloga, te da mu je “dao saglasnost da se ročište može održati bez njega”.

- Ovo je treći put da vas obavještava noć prije da ne može doći. Svaku noć pred pretres javi. Zadnji put je to bilo pretprošli put. Rekli smo da nam dostavite medicinsku dokumentaciju za optuženog. Mi njemu ne možemo vjerovati na riječ - kazao je braniocu sudija Gluhajić.

Dakić je na to odgovorio kako je on to prenio svome branjeniku, ali da nije dobio medicinsku dokumentaciju, na šta je sudija Gluhajić naveo kako ima rok do sutra da to uradi, navodeći da će Sud u protivnom poduzeti mjere protiv optuženog Panića.

Odsutna i dva svjedoka

Na današnjem ročištu su trebala biti saslušana tri svjedoka, ali je sudija Gluhajić rekao da je pristupio samo jedan. Naveo je kako su druga dva svjedoka dostavila medicinsku dokumentaciju, te da moraju na liječenje tokom ove sedmice.

Tužilac Izet Odobašić je kazao da je u kontaktu sa ovim svjedocima, te se nada da će oni biti spremni za naredno ročište. Tužilac je naveo kako im dostavljena dokumentacija za Taranjca nije dovoljna, te da će tražiti dodatnu, kao i da će predložiti mjere za Panića, koji se nije pojavio na ročištu, ukoliko im za njega ne bude dostavljena dokumentacija.

Taranjac i Panić su optuženi s Miodragom Glušcem, Rankom Došenovićem, Rankom Babićem, Trivom i Milanom Vukićem, Slobodanom Kneževićem i Miloradom Obradovićem za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine.

Suđenje se nastavlja 2. decembra, javlja BIRN BiH.