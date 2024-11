Svoj život sve više oduzimaju starije osobe: Za devet mjeseci 120 osoba u FBiH diglo ruku na sebe

Dvojica muškaraca, jedan na Vracama, drugi na Alipašinom polju u Sarajevu, te dvije odrasle osobe u Unsko-sanskom kantonu izvršili su samoubistvo u posljednjih desetak dana. Od početka godine do konca septembra na području Federacije BiH evidentirano je 120 samoubistava. U 90 slučajeva, prema podacima Federalne uprave policije (FUP), izvršioci su bili muškarci, a u 30 žene.

Duševna patnja

Najviše suicida u tom periodu počinjeno je na području Tuzlanskog kantona, i to 32, a dva manje su evidentirana u Zeničko-dobojskom kantonu. Prema podacima FUP-a, u Kantonu Sarajevo su 22 osobe izvršile samoubistvo, a u Hercegovačko-neretvanskom i u Unsko-sanskom je po 11 osoba oduzelo svoj život. U Srednjobosanskom kantonu je sedam osoba počinilo suicid, u Posavskom tri, u Livanjskom dva, a po jedna u Zapadnohercegovačkom i Bosansko-podrinjskom kantonu.

Iako je za devet mjeseci počinjeno 40 suicida manje u odnosu na isti period prošle godine, ipak stručnjaci navode da na svaki počinjeni dolazi 20 i više pokušaja.

Porazna je činjenica da je najveći broj samoubistava, i to 32, počinjen u starosnoj grupi od 60 do 70 godina, a 27 od 50 do 60 godina. Čak 20 onih starosti od 70 do 80 godina je oduzelo sebi život, kao i 10 onih koji su imali više od 80 godina.