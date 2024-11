Nakon hapšenja Balijagića: Evo šta mu se stavlja na teret, Crna Gora će tražiti ekstradiciju?

Alija Balijagić, koji je noćas u Pribojskoj Goleši uhapšen po međunarodnoj potjernici koju je raspisala Crna Gora zbog dvostrukog ubistva, trenutno se nalazi u stanici policije u Prijepolju.

On će biti priveden uz krivičnu prijavu u Više tužilaštvo u Užicu. Njemu će se na teret staviti nedozvoljeno posjedovanje, držanje i nošenje oružja i municije. Kod njega su pri hapšenju pronađene dvije puške i municija, saznaje Kurir od izvora bliskog istrazi.

Zbog raspisane međunarodne potjernice očekuje se da Crna Gora traži ekstradiciju Balijagića, zbog ubistva 25. oktobra ove godine u mjestu Sokolac kod Bijelog Polja.

On je tada ubio brata i sestru Jovana i Milanku Madžgalj. Od tada do sinoć on je uspješno uspijevao da pobjegne od crnogorske i srpske policije. Na teritoriji Srbije se kretao od 1. novembra.

Proces ekstradicije može da traje i do pola godine.