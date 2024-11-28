Akcija "Gringo": Uhapšen "Amerikanac" zbog droge

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP), Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u akciji „Gringo“, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, su poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti, na dokumentovanju izvršenja krivičnih dijela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ i „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“.

- Shodno Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi stana, pomoćnih prostorija, putničkog motornog vozila i osumnjičenih osoba, na području općine Vogošća, kojom prilikom su slobode lišene tri osobe, inicijala A.S. (1988) iz Sarajeva, M.Đ. (1984) iz Sarajeva i A.T. (1995) iz Sarajeva - naveli su iz FUP-a.

Kako je potvrđeno za portal "Avaza" glavna meta je bila Aldin Sinanović, zvani "Amerikanac", dok su druge dvije osobe puštene na slobodu.

- Pretresanje osoba, stana, pomoćnih prostorija i motornog vozila izvršeno je zbog postojanja osnova sumnje izvršenja predmetnih krivičnih djela kojom prilikom je pronađena i oduzeta određena količina droge amfetamin, određena količina kanabisa, vaga za precizno vaganje, mobilni telefonski aparati i oprema za pakovanje i pripremanje opojne droge za stavljanje u promet - naveli su iz FUP-a.