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SARAJEVO

Priznao nanošenje povreda strancima: Odbrana za Šmrka predložila uslovnu kaznu

Sutkinja prihvatila izjave o priznaju krivice trojice optuženih, presuda 9. decembra

Arnautović: Odbrana sa slobode. Avaz

Piše: Borka Cerić

30.11.2024

Sutkinja Općinskog suda u Sarajevu Anida Saračević prihvatila je izjave o priznanju krivice Admira Arnautovića Šmrka, Edvina Muminovića i Admira Jahovića, optuženih za nanošenje teših i lakših povreda dvojici stranih državljana. Presuda će im biti izrečena 9. decembra.

Materijalni dokazi

Na ročištu tužilac Damir Tirić uložilo je materijalne dokaze, te istakao otežavajuće i olakšavajuće okolnosti na strani optuženih. Između ostalog, cijenjena je sposobnost optuženih da prihvate odgovornost za krivična djela za koja se terete.

Tužilac je istakao da su oštećeni podnijeli imovinsko-pravni zahtjev koji će biti upućen na parnicu.

Braniteljica Admira Arnautovića Šmrka, advokatica Alena Beganović istakla je da on nikada nije osuđivan za istovrsna krivična djela.

Napomenula je da su oštećeni prošli bez težih posljedica i nisu trebali biti podvrgnuti ni operativnom zahvatu.

Beganović je predložila da se Arnutoviću izrekne uslovna kazna zatvora od tri mjeseca s rokom kušnje od godinu, ali da pristaju i na šest mjeseci zatvora s rokom kušnje koji Sud odredi.

Nisu osuđivani

Advokat Darko Stojaković je za Muminovića i Jahovića istakao da su obojica neosuđivani, te da se protiv njih ne vode krivični postupci.

- Došlo je do napada na njih, a oni su djelovali nepromišljeno i lakomisleno - kazao je Stojaković koji je također za dvojicu optuženih predložio uvjetne osude.

Sva trojica optuženih se brane sa slobode.

Udarci rukama i nogama

Arnautović i ostali se terete za događaj od 20. juna 2024. godine. Optuženi su da su ispred jednog ugostiteljskog objekta u općini Centar dvojicu državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jemena, nakon kraće rasprave, pretukli.

Navodi se da su ih udarali pesnicama, nogama i palicom u predjelu glave i tijela.

# OPĆINSKI SUD SARAJEVO
# ADMIR ARNAUTOVIĆ ŠMRK
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