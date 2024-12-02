Potvrđena optužnica za nasilje u porodici: Pijan bivšoj supruzi i sinovima prijetio da će ih raznijeti bombom

Osnovni sud na Sokocu potvrdio je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali C. B. zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i produžio mu pritvor od godinu i šest mjeseci.

Optužnica tereti C. B. da je 21. oktobra u stanu u paljanskom mjestu Podgrab, u alkoholisanom stanju, prijetio bivšoj supruzi i sinovima da će ih sve pobiti i raznijeti bombom.

On je prekršio i mjere zabrane približavanja bivšoj supruzi u trajanju od dvije godine izrečene presudom Osnovnog suda na Sokocu 12. februara.

Odlučujući o prijedlogu okružnog javnog tužioca, vijeće Osnovnog suda na Sokocu, donijelo je rješenje kojim se optuženom, nakon potvrđivanja optužnice, produžava pritvor koji može trajati najduže godinu i šest mjeseci ili do nove sudske odluke.

Sud će vršiti kontrolu opravdanosti daljeg trajanja pritvora svaka dva mjeseca.