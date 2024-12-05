Poznat termin dženaze Satka Kekića, ubijenog u Sloveniji

Objavljena je smrtovnica povodom tragične smrti Kekića (Huse) Satka iz Male Kladuše, koji je ubijen 28. novembra u 43. godini u Sloveniji.
Prema informacijama koje dolaze iz slovenskih izvora, sumnja se da je njegova smrt rezultat mafijaškog obračuna, a Satko je navodno bio ranije povezan s grupom Dina Muzaferovića Cezara.
Sumnja se da je upravo vođa narko grupe Dino Muzaferović organizirao ubistvo Satka Kekića, koji je u Sloveniji bio poznat i kao Satko Zovko, zbog čega je danas i uhapšen.
Satko Kekić je ranije osuđivan u BiH, a u Sloveniji je, navodno, trebao biti svjedok protiv Cezara.
Dženaza će se obaviti sutra, s polaskom ispred kuće umrlog na Glavici-Mala Kladuša u 13:45h, a klanjanje će se obaviti na porodičnim mezarima na Glavici, Mala Kladuša u 14h.
Ožalošćeni su: brat Husein zvani Sejko, snaha, bratišne Asja, Dalija i Aylin, dajdže, tetke, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.