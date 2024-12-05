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RANIJE OSUĐIVAN U BIH

Poznat termin dženaze Satka Kekića, ubijenog u Sloveniji

Prema informacijama koje dolaze iz slovenskih izvora, sumnja se da je njegova smrt rezultat mafijaškog obračuna

Smrtovnica Kekić Satko. Facebook

Dž. V.

5.12.2024

Objavljena je smrtovnica povodom tragične smrti Kekića (Huse) Satka iz Male Kladuše, koji je ubijen 28. novembra u 43. godini u Sloveniji. 

Prema informacijama koje dolaze iz slovenskih izvora, sumnja se da je njegova smrt rezultat mafijaškog obračuna, a Satko je navodno bio ranije povezan s grupom Dina Muzaferovića Cezara.

Sumnja se da je upravo vođa narko grupe Dino Muzaferović organizirao ubistvo Satka Kekića, koji je u Sloveniji bio poznat i kao Satko Zovko, zbog čega je danas i uhapšen.

Satko Kekić je ranije osuđivan u BiH, a u Sloveniji je, navodno, trebao biti svjedok protiv Cezara.

Dženaza će se obaviti sutra, s polaskom ispred kuće umrlog na Glavici-Mala Kladuša u 13:45h, a klanjanje će se obaviti na porodičnim mezarima na Glavici, Mala Kladuša u 14h.

Ožalošćeni su: brat Husein zvani Sejko, snaha, bratišne Asja, Dalija i Aylin, dajdže, tetke, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

# SLOVENIJA
# KEKIĆ SATKO
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