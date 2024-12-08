Priprema se optužnica protiv Balijagića: Za 27 dana pješke prešao oko 150 kilometara

Više javno tužilaštvo u Užicu će najvjerovatnije naredne sedmice podići optužnicu protiv dvostrukog ubice Alije Balijagića (65) za krivična djela nedozvoljeno držanje oružja i teška krađa koje je počinio na teritoriji Srbije tokom bjekstva nakon počinjenog zločina u Crnoj Gori.

Ovo je potvrdio je glavni javni tužilac u Užicu Pavle Markićević.

U zatvoru u Užicu

Prema pisanju medija, čeka se okončanje vještačenja treće puške koju je Balijagić donio iz Crne Gore i iz koje je, kako se pretpostavlja, 25. oktobra u mjestu Sokolac, kod Bijelog Polja, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku (69) Madžgalj. Puška će, kako se navodi, biti predata pravosudnim organima u Crnoj Gori koji će izvršiti balističko vještačenje.

Balijagić je uhapšen 21. novembra, tri sata poslije ponoći u selu Goleša kod Priboja nakon 27 dana bjekstva.

Iako je Crna Gora odmah poslije hapšenja Balijagića uputila zahtjev za njegovo izručenje, o tome Viši sud u Užicu još nije odlučivao, piše Pobjeda.

Krivična djela koja je počinio u Srbiji su prioritet u odnosu na krivična djela počinjena u inostranstvu, piše Kurir. Alija Balijagić je trenutno smješten u Okružnom zatvoru u Užicu u koji je sproveden 28. novembra, kada mu je određen pritvor.

Ne duže od godinu

Prema navodima iz rješenja, Balijagiću pritvor može trajati najduže do izvršenja odluke o izručenju, ali ne duže od godinu, a računa se od dana ukidanja pritvora u predmetu istrage Višeg javnog tužilaštva u Užicu. Nakon počinjenog zločina za Balijagićem su tragale najprije crnogorska, a potom i srpska policija nakon što je viđen u selima oko Prijepolja i Priboja.

Mještanin sela Pribojska Goleša je 20. novembra u 22 sata prijavio da je video Balijagića, a pet sati kasnije, pripadnici SAJ su uprkos intenzivnim padavinama, nepristupačnom planinskom terenu na preko hiljadu metara nadmorske visine stigli u zonu gde su primjećeni tragovi koji su djelimično bili popunjeni snegom. Trag je vodio do planinske kuće.

Procjenjuje se da je Balijagić tokom 27-dnevnog bjekstva prešao preko 150 kilometara po jako nepristupačnom terenu. Ono što je ubici išlo na ruku jeste činjenica da on taj teren već dobro poznaje.