U rudarskoj nesreći u Sloveniji poginuo jedan, nestala dvojica rudara

Najmanje jedan rudar je poginuo, a dvojica se vode kao nestali u nesreći u rudniku mrkog uglja u Velenju u Sloveniji, prenosi Anadolu.

Nesreća se dogodila sinoć nakon što je jedan od tunela rudnika poplavljen i zatrpan muljem.

Iz Policijske uprave Celje saopćeno je da je tijelo jednog poginulog rudara izvučeno, a da spasilačke ekipe tragaju za još dvojicom.

Lokalni mediji javljaju da se strahuje da su male šanse da zarobljeni rudari prežive u zatrpanom tunelu.

U trenutku nesreće na iskopu je bilo 14 ljudi, većina je uspjela da pobjegne, a trojica su ostala zarobljena.

Istraga treba da utvrdi uzrok nesreće, a poruku sućuti uputio je slovenački premijer Robert Golob.

- Moje misli su sa svima onima koji su pogođeni ovom tragedijom. Iskreno se zahvaljujem spasiocima na trudu i posvećenosti da učine sve što je u njihovoj moći - napisao je Golob na društvenoj mreži X i najavio da će danas posjetiti rudnik u Velenju.