Ispunjeni uslovi za izručenje Alije Balijagića Crnoj Gori

Viši sud u Užicu ponovo je donio rješenje kojim je utvrđena ispunjenost procesnih pretpostavki za izručenje Alije Balijagića, osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Bijelom Polju, u Crnoj Gori.

Protiv ovog rješenja Balijagić i njegov branilac mogu uputiti žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu, prenosi Telegraf.rs.

Inače, ovo rješenje je doneseno nakon što je Apelacioni sud u Kragujevcu 30. decembra prošle godine po službenoj dužnosti ukinuo prvu odluku ovog suda kojom je također utvrđena ispunjenost procesnih pretpostavki za izručenje Balijagića i vratio Višem sudu da ponovo odlučuje.

Konačna odluka

Tek kada to rješenje bude pravosnažno Ministarstvo pravde će donijeti konačnu odluku o Balijagićevom izručenju.

Ukoliko ovo rješenje bude potvrđeno, Balijagiću bi u Crnoj Gori trebalo da se sudi i za krivična djela za koja se sumnja da su izvršena na teritoriji Srbije.

Više javno tužilaštvo u Užicu je 9. decembra podiglo optužnicu protiv Balijagića zbog nošenja i krađe oružja iz kuće kod Priboja, gdje je uhapšen 21. novembra nakon skoro mjesec dana skrivanja. Tada su kod njega pronađene dvije puške, a kasnije i treća.

Dva krivična djela

Optužnicom tužilaštva u Užicu na teret mu se stavljaju dva krivična djela - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivično djelo teška krađa.

Balijagić je uhapšen nakon mjesec dana skrivanja, nakon što je 25. oktobra u mjestu Sokolac kod Bijelog Polja, kako se sumnja, ubio brata i sestru, zbog čega je Crna Gora tražila njegovo izručenje.