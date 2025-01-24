Sutra obdukcija četiri osobe koje su poginule u stravičnoj nesreći kod Konjica

Nakon jučerašnje stravične saobraćajne nesreće u kojoj su poginule četiri osobe, bračni par i njihovo dvoje maloljetne djece, inače strani državljani, prema naredbi dežurne kantonalne tužiteljice Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Područnog ureda Konjic, kako nam je potvrđeno, sutra će biti obavljena obdukcija tijela smrtno stradalih.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona su podsjetili da se nesreća dogodila u četvrtak u 15.40 sati na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Radešine na području Konjica.

- U nesreći su učestvovali C.A.O.(35) , državljanin Turske upravljajući vozilom Renault Megane i Š.R.(63) iz Gacka sa teretnim motornim vozilom Iveco. Tom prilikom smrtno su stradali vozač C.A.O i njegova supruga C.Y.(35) te dvoje njihove malodobne djece, dok je jedno dijete zadobilo teške tjelesne ozljede i prevezeno je na CUM Sarajevo na daljnje liječenje - rekli su iz MUP-a HNK.

Dijete koje je u bolnici prema posljednjim informacijama je bilo u kritičnom stanju.

Osim turskog, stradala porodica ima i nizozemsko državljanstvo kako nam je to sinoć rečeno.

Dežurna kantonalna tužiteljica koja je rukovodila uviđajem obavljenim na licu mjesta naložila je sve neophodne istražne mjere i radnje s ciljem tačnog utvrđivanja svih okolnosti ove tragedije.