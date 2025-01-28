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ZLOUPOTREBA POLOŽAJA

Danas počinje ponovoljeno suđenje Fikretu Hodžiću

Hodžić je u tom postupku, zbog zloupotrebe položaja, osuđen na pet godina zatvora, dok je firma "F. H. Srebrena malina" proglašena odgovornom

Fikret Hodžić s adokaticom. Avaz

A. O.

28.1.2025

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine za danas je zakazalo početak ponovljenog suđenja Fikretu Hodžiću i pravnom licu "F. H. Srebrena malina" za zloupotrebu položaja.

Suđenje Hodžiću i pravnom licu "F. H. Srebrena malina" zakazano je nakon što je Apelaciono vijeće Državnog suda ukinulo prvostepenu presudu te donijelo odluku o ponovnom suđenju. Ta odluka je uslijedila nakon što je Ustavni sud BiH uvažio apelaciju Hodžića i predmet vratio Sudu BiH da otkloni povredu prava na pravično suđenje.

Presudom Suda BiH, bivši federalni premijer Fadil Novalić, nekadašnji direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik firme "F. H. Srebrena malina" Hodžić osuđeni su na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora tokom pandemije koronavirusa, a bivša ministrica finansija Jelka Miličević je oslobođena.

Hodžić je u tom postupku, zbog zloupotrebe položaja, osuđen na pet godina zatvora, dok je firma "F. H. Srebrena malina" proglašena odgovornom jer je raspolagala protivpravno stečenom imovinom i novčano kažnjena s 200.000 KM.

# FIKRET HODŽIĆ
# SUD BIH
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