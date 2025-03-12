U akciji "Koko" zaplijenjeno 700 grama kokaina i marihuane, uhapšeno sedam osoba

U pretresima izvršenim na području Centra i Novog Grada pronađeno je i oduzeto više od 400 grama opojne droge kokain, više od 300 grama opojne droge marihuana, dva pištolja, municija, digitalna vaga, mobilni telefoni, te gotovi novac u BAM i EUR valuti., saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo .

Također, oduzeto je i putničko motorno vozilo Mercedes.

Slobode su lišeni V.D. (1984), A.Č. (1994), M.Z. (1989), D.Đ. (1982), A.Z. (1984), M.B. (1981) i S.T. (1983), svi iz Sarajeva.

Svi lišeni slobode su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

Operativna akcija "Koko", rezultat je višemjesečne istrage Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Uprave policije MUP-a KS.

- Predmetna akcija je realizovana i u saradnji sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom- navedeno je iz MUP-a KS.