Osuđeni članovi organizirane grupe: Kod Bihaća podigli plantažu marihuane na kojoj je bilo 3.000 stabljika

Kantonalni sud u Bihaću donio je pravosnažnu presudu kojom je Asimu Samardžić (49) i Nerminu Hamidoviću (43) izrekao 3 godine i 8 mjeseci, a Senadu Samardžiću (46) 2 godine zatvora jer su kao članovi organizirane grupe ljudi počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Presudom je sud prihvatio sporazum o priznanju krivnje koji su svi osuđeni potpisali s Kantonalnim tužilaštvom Unsko-sanskog kantona i kojim su se odrekli prava na suđenje, te prava na žalbu na izrečenu sankciju.

Nakon izricanja presude pritvor je produžen Asimu Samardžiću i Nerminu Hamidoviću. Pritvor je ukinut Senadu Samardžiću i isti je pušten na slobodu.

Podsjećamo, 15. avgusta 2024. godine je na području Teočaka u Bihaću pronađena velika plantaža za uzgoj cannabisa (marihuane) s približno 3,000 stabljika.

Tada su slobode lišeni Asim Samardžić, Nermin Hamidović Nermin i Senad Samardžić. Nakon provedene istrage, Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je 9. januara podiglo optužnicu kojom je stavilo na teret Asimu Samardžiću da je djelovao kao organizator grupe, a Nerminu Hamidoviću i Senadu Samardžiću da su djelovali kao članovi organizirane grupe koja je u periodu od početka 2024. godine do 15.avgusta 2024. godine, na području općine Rudo i grada Bihaća podigla i uzgajala zasad opojne droge cannabis.

Presudom je trajno oduzeta zaplijenjena droga koja će se uništiti.