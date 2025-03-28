Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUŽILAŠTVO USK

Osuđeni članovi organizirane grupe: Kod Bihaća podigli plantažu marihuane na kojoj je bilo 3.000 stabljika

Kantonalni sud Bihać Asimu Samardžiću i Nerminu Hamidoviću izrekao 3 godine i 8 mjeseci, a Senadu Samardžiću 2 godine zatvora

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2
B. C.

28.3.2025

Kantonalni sud u Bihaću donio je pravosnažnu presudu kojom je Asimu Samardžić (49) i  Nerminu Hamidoviću (43) izrekao 3 godine i 8 mjeseci, a Senadu Samardžiću (46) 2 godine zatvora jer su kao članovi organizirane grupe ljudi počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. 

Presudom je sud prihvatio sporazum o priznanju krivnje koji su svi osuđeni potpisali s Kantonalnim tužilaštvom Unsko-sanskog kantona i kojim su se odrekli prava na suđenje, te prava na žalbu na izrečenu sankciju. 

Nakon izricanja presude pritvor je produžen Asimu Samardžiću i Nerminu Hamidoviću. Pritvor je ukinut Senadu Samardžiću i isti je pušten na slobodu.

Podsjećamo, 15. avgusta 2024. godine je na području Teočaka u Bihaću pronađena velika plantaža za uzgoj cannabisa (marihuane) s približno 3,000 stabljika. 

Tada su slobode lišeni Asim Samardžić, Nermin Hamidović Nermin i  Senad Samardžić. Nakon provedene istrage, Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je 9. januara podiglo optužnicu kojom je stavilo na teret Asimu Samardžiću da je djelovao kao organizator grupe, a Nerminu Hamidoviću i  Senadu Samardžiću da su djelovali kao članovi organizirane grupe koja je u periodu od početka 2024. godine do 15.avgusta 2024. godine, na području općine Rudo i grada Bihaća podigla i uzgajala zasad opojne droge cannabis.

Presudom je trajno oduzeta zaplijenjena droga koja će se uništiti.

# MARIHUANA
# KANTONALNI SUD BIHAĆ
# TUŽILAŠTVO USK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.