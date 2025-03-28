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UGROŽAVANJE SIGURNOSTI

Prijetio nožem u tvornici u Kaknju pa uhapšen

Pripadnici Policijske stanice Kakanj odmah izašli na lice mjesta te oduzeli nož i priveli 54-godišnjaka

Intervenirala policija u Kaknju. Facebook

B. C.

28.3.2025

Policija je u četvrtak uhapsila O.R. (54) iz Kaknja nakon što je nožem prijetio da će napasti M.O. (28) iz Novog Sarajeva u tvornici cementa u Kaknju.

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona saopćeno da su pripadnici Policijske stanice Kakanj nakon primljene prijave odmah izašli na lice mjesta te oduzeli nož i uhapsili O.R. koji je zadržan u policijskim prostorijama.

On je osumnjičen za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

O događaju je upoznat dežurni tužilac, a istražitelji Policijske stanice Kakanj nastavljaju daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela.

# PRIJETNJE
# NOŽ
# KAKANJ
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