Prijetio nožem u tvornici u Kaknju pa uhapšen

Policija je u četvrtak uhapsila O.R. (54) iz Kaknja nakon što je nožem prijetio da će napasti M.O. (28) iz Novog Sarajeva u tvornici cementa u Kaknju.

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona saopćeno da su pripadnici Policijske stanice Kakanj nakon primljene prijave odmah izašli na lice mjesta te oduzeli nož i uhapsili O.R. koji je zadržan u policijskim prostorijama.

On je osumnjičen za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

O događaju je upoznat dežurni tužilac, a istražitelji Policijske stanice Kakanj nastavljaju daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela.