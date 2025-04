Uhapšen policajac iz Vlasenice: Nakon raskida život bivše djevojke pretvorio u pakao, prijetio joj ubistvom

Policijski službenik R.S. iz Vlasenice uhapšen je jutros zbog sumnje da je izvršio krivična djela izazivanje opće opasnosti, ugrožavanje sigurnosti i tjelesna povreda.

S obzirom na to da je riječ o policajcu koji nije bio na dužnosti, on će biti suspendovan i protiv njega će biti podnesena inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka, saopćeno je iz PU Zvornik.

Proživjela horor

U Vlasenici se sinoć dogodila prava drama kada je policijski službenik R.S. navodno prijetio bivšoj djevojci ubistvom, prenosi Srpskainfo. Marina Ševkušić je ispričala da je njena sestra proživjela pakao jer joj je bivši partner prijetio ubistvom i nanio povrede.

- Moja sestra i njena prijateljica su sinoć bile u izlasku. Vozio ih je zajednički prijatelj. Skrenule su u lokalnu pekaru da kupe nešto da jedu. Dok su čekale da im prijatelj donese hranu, automobil je ostao otvoren, a on ih je očigledno pratio sve vrijeme.

Na kraju je on "uletio“ u taj auto i odvezao ih na periferiju grada. Zatim je izvadio službeni pištolj, počeo je da maše njime i da im prijeti, govoreći kako će oduzeti život i njoj i sebi. Prijateljica je pokušala da ga spriječi, molila ga je da ne radi to. Udario je i nju, dakle, fizički se obračunao sa obje. Na kraju je policija stigla, jer je prijatelj s kojim su išle u izlazak prijavio da mu je ukradeno vozilo i privela ga - ispričala je Ševkušić.

Ševkušić je ispričala kako proganjanje njene sestre traje već dugo, više od godinu dana od prekidanja emotivnog odnosa. Ona je obavila razgovor u MUP-u RS i Sektoru unutrašnje kontrole.

Vraćen na posao

- Rekli su mi da vjerujem institucijama, da će se to riješiti. Rekla sam da se plašim za sigurnost sebe i svoje porodice. Obećali su mi da će to provesti do kraja. Kasnije su se pojavili neki lokalni političari koji su, navodno, stali iza njega, tako da, ne da nije odgovarao, već je vraćen na posao sa oružjem i značkom. Nakon toga je provocirao na način da se snimao i kačio na društvene mreže kako mu niko ne može ništa - tvrdi ona.

Kako je dodala, njena sestra je bila i ucjenjivana jer joj je prijetio da će objaviti snimke koje posjeduje još iz emotivnog odnosa, te da je nakon svega bio vraćen na posao.