Elviru Osmanoviću 15 godina zatvora za ubistvo Hamdije Mujića u Lukavcu

Vrhovni sud FBiH odlučujući u žalbenom postupku u krivičnom predmetu protiv Elvira Osmanovića, potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je optuženom zbog krivičnog djela Ubistvo izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što se dana 05.05.2022. godine, oko 06,50 sati u Lukavcu, a nakon što je došao u Bosnu i Hercegovinu sa namjerom da liši života M.H., kojeg je u prethodnom periodu optuživao da je u vezi sa njegovom suprugom, sakrio iza stambene zgrade i sačekao oštećenog, a potom ga fizički napao.

U napadu je rukama i tupo-tvrdim mehaničkim sredstvima zadao više udaraca M.H. najviše u predjelu glave, nanijevši mu na taj način teške tjelesne povrede opasne po život, od kojih je istog dana nastupila smrt oštećenog.

Optuženom je izrečena i sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja uz izdržavanje kazne zatvora, koja će trajati dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izrečena, a najduže do isteka izdržavanja kazne zatvora.

Riječ je o ubistvu Hamdije Mujića.