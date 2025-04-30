Droga i prostitucija: Uhapšeni u akciji "Ata" i naredna dva mjeseca ostaju u pritvoru

Kantonalni sud Sarajevo prihvatio je prijedlog Tužilaštva KS za produženje pritvora za Feđu Avdića, njegovu kćerku Arabelu Avdić, Aliju Glavinića i Aldijana Dajidžića, potvrđeno je danas za portal "Avaza" iz Kantonalnog suda Sarajevo.

Njima je pritvor produžen za naredna dva mjeseca i može trajati do 29. juna ove godine ili do nove odluke Suda.

Negirao navođenje na prostituciju

Svi oni uhapšeni su 2. aprila u akciji FUP-a kodnog naziva „Ata“ kojom prilikom je zaplijenjeno kilogram i 300 do 500 grama droge, te 80.000 KM.

Osumnjičeni su za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, navođenje na prostituciju i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.



