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"AVAZ" SAZNAJE

Droga i prostitucija: Uhapšeni u akciji "Ata" i naredna dva mjeseca ostaju u pritvoru

Pritvor produžen za Feđu Avdića, Arabelu Avdić, Aliju Glavinića i Aldijana Dajdžića

Arabela ostaje u pritvoru. Avaz

Piše: Borka Cerić

30.4.2025

Kantonalni sud Sarajevo prihvatio je prijedlog Tužilaštva KS za produženje pritvora za Feđu Avdića, njegovu kćerku Arabelu Avdić, Aliju Glavinića i Aldijana Dajidžića, potvrđeno je danas za portal "Avaza" iz Kantonalnog suda Sarajevo.

Njima je pritvor produžen za naredna dva mjeseca i može trajati do 29. juna ove godine ili do nove odluke Suda.

Negirao navođenje na prostituciju

Svi oni uhapšeni su 2. aprila u akciji FUP-a kodnog naziva „Ata“ kojom prilikom je zaplijenjeno kilogram i 300 do 500 grama droge, te 80.000 KM.

Osumnjičeni su za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, navođenje na prostituciju i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.


Feđa Avdić. Facebook

Odbrana Feđe Avdića ranije je negirala da osumnjičeni ima veze s navođenjem na prostituciju. Ostali se uglavnom sumnjiče za preprodaju droge.

Držao drogu

Odbrana Alije Glavinića ranije je navela da je nesporno da je droga pronađena kod njega. Navedeno je da je Glavinić samo držao drogu i da ne poznaje nikog iz grupe osim Feđe Avdića s kojim je komunicirao.

# PRITVOR
# KANTONALNI SUD SARAJEVO
# AKCIJA "ATA"
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