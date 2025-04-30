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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Učenik u Tuzli donio plastični pištolj u školu i prijetio vršnjacima

Konstatovano da prijavljeni događaj nema obilježja krivičnog djela, tako da će dalje aktivnosti preduzimati službenici Centra za socijalni rad Tuzla

Intervenirala policija. MUP TK

B. C.

30.4.2025

Upravi policije MUP TK-a, PS Zapad/PU Tuzla, prijavljeno je od strane direktorice JU OŠ „Kreka“ Tuzla da je jedan od učenika škole, prema njenim informacijama, dana 28.04.2025. godine učenicima iz svog razreda pokazivao pištolj, a zatim i da je dan kasnije prijetio učenicima koji su to prijavili direktorici, potvrdila je za portal "Avaza", Adnana Sprečić , portparol MUP-aTK.

- Odmah po zaprimanju prijave, policijski službenici PS Zapad su preduzeli sve radnje na rasvjetljavanju prijavljenog događaja, a nakon obavljenog razgovora sa prijavljenim učenikom i njegovom majkom i drugih provjera, utvrđeno je da se radi o plastičnom pištolju.- navodi se u saopćenju .

O svim navedenim činjenicama je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, te je konstatovano da prijavljeni događaj nema obilježja krivičnog djela, tako da će dalje aktivnosti preduzimati službenici Centra za socijalni rad Tuzla.



# PRIJETNJE
# MUP TK
# UČENIK
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