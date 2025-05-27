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ISTRAGA U TOKU

Video / "Avaz" na licu mjesta: Pucnjava u Tuzli, dvije osobe ranjene, brojne policijske ekipe na terenu

Ranjeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja ljekarske pomoći

S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
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A. Bešić

27.5.2025

Dvije osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u tuzlanskom naselju Husino. 

Kako javlja reporter "Avaza" na licu mjesta, brojne policijske ekipe su na terenu.

Iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona nam je ranije potvrđeno kako su ranjeni prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja ljekarske pomoći.

Policija je tek započela uviđaj, a istraga o okolnostima i motivima incidenta je u toku.

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# PUCNJAVA
# MUP TK
# HUSINO
# TUZLA
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