Video / "Avaz" na licu mjesta: Pucnjava u Tuzli, dvije osobe ranjene, brojne policijske ekipe na terenu

Dvije osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u tuzlanskom naselju Husino.

Kako javlja reporter "Avaza" na licu mjesta, brojne policijske ekipe su na terenu. Iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona nam je ranije potvrđeno kako su ranjeni prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja ljekarske pomoći.