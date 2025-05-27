Video / "Avaz" na licu mjesta: Pucnjava u Tuzli, dvije osobe ranjene, brojne policijske ekipe na terenu

Dvije osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u tuzlanskom naselju Husino.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
ISTRAGA U TOKU
Ranjeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja ljekarske pomoći
Dvije osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u tuzlanskom naselju Husino.
Kako javlja reporter "Avaza" na licu mjesta, brojne policijske ekipe su na terenu.
Iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona nam je ranije potvrđeno kako su ranjeni prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja ljekarske pomoći.
Policija je tek započela uviđaj, a istraga o okolnostima i motivima incidenta je u toku.
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