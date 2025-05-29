Muškarac optužen da je nogama pretukao suprugu

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv M.I. (47) koja ga tereti da je pretukao suprugu.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optužnicu protiv njega podiglo je Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

Terete ga da je prošle godine, 10. maja, oko 10 sati, suprugu prvo verbalno napadao, vrijeđao, psovao i nazivao pogrdnim imenima.

- Nakon toga ju je nekoliko puta uradio otvorenom pesnicom u lice i nogama po raznim djelovima tijela, nanijevši joj povrede u vidu krvnog podliva ispod desnog oka i otok poglavine u potiljačnom predjelu - navodi se u optužnici.