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OSNOVNI SUD U SOKOCU

Muškarac optužen da je nogama pretukao suprugu

Udarao je pesnicom u lice

Napao suprugu. Mreža X (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

N. Aj.

29.5.2025

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv M.I. (47) koja ga tereti da je pretukao suprugu.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optužnicu protiv njega podiglo je Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

Terete ga da je prošle godine, 10. maja, oko 10 sati, suprugu prvo verbalno napadao, vrijeđao, psovao i nazivao pogrdnim imenima.

- Nakon toga ju je nekoliko puta uradio otvorenom pesnicom u lice i nogama po raznim djelovima tijela, nanijevši joj povrede u vidu krvnog podliva ispod desnog oka i otok poglavine u potiljačnom predjelu - navodi se u optužnici.

# NAPAD
# SOKOLAC
# NASILJE NAD ŽENAMA
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