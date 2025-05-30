Majka i kćerka stradale u požaru koji je izazvala svijeća

Majka i kćerka smrtno su stradale u požaru u Osijeku koji je uzrokovao plamen svijeće u njihovom stanu, saopštila je Policijska uprava osječko-baranjska.

Identitet stradalih osoba još nije potvrđen.

Iz policije navode da je uviđaj, koji je obavljen u saradnji sa inspektorom zaštite od požara, pokazao da je uzrok požara otvoreni plamen svijeće.

Plamen se proširio i zahvatio više prostorija, pri čemu je u potpunosti izgorio namještaj.

Požar, koji je izbio juče oko 16.sati u stanu u Krapinskom naselju, ugasili su pripadnici gradske Vatrogasne brigade, koji su ulaskom u stan zatekli smrtno stradale osobe.

U intervenciji je učestvovalo devet vatrogasaca sa dva vozila.