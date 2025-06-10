Ekskluzivne fotografije s lica mjesta u Gracu: Najmanje osmero mrtvih u masakru u školi

Nekoliko stotina policajaca raspoređeno je u blizini škole u Grazu u kojoj se desio masakr, a prema posljednjim podacima, najmanje osmero je ubijeno, javlja Kronen Zeitung

Prema podacima policije, operacija je počela oko 10 sati ujutru nakon što su se čuli pucnji u školi. Odmah je podignuta uzbuna, a na licu mjesta nalaze se i pripadnici Kobri. Školska zgrada se trenutno pažljivo pretražuje, a na javnost je apelovano da izbjegava taj dio grada.

Osumnjičenik je navodno pronađen mrtav u jednom od toaleta, javio je Kronen Zeitung.