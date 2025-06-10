Novi detalji masakra u školi: Desetero mrtvih, počinitelj se navodno smatrao žrtvom vršnjačkog nasilja

Počinitelj masakra u školi BORG u Gracu navodno je otvorio vatru u dvije učionice na trećem spratu, a sve je krenulo iz restorana u sklopu škole. Zgrada se trenutno detaljno pretražuje.

Osumnjičenik je, kako navodi Kronen Zeitung, pronađen mrtav u jednom od toaleta gdje se zabarakadirao i počinio samoubistvo po dolasku specijalnih jedinica. Bio je učenik te škole i navodno se smatrao žrtvom vršnjačkog nasilja.

Broj žrtava nastavlja rasti, prema najnovijim informacijama poginulo je deset osoba dok je broj teško povrijeđenih dvocifren, a među žrtvama su i nastavnici i učenici.

Novine Krone su uspjele razgovarati sa suprugom učiteljice koja se zabarikadirala u učionicu sa svojim učenicima. Izvijestila je da je čula nekoliko pucnjeva. Povrijeđeni učenici zbrinuti su u obližnjoj dvorani Helmut List, a oni koji su uspjeli pobjeći pušteni su da razgovaraju s roditeljima.

Sva imenovanja na dužnost u oblasti unutrašnje politike, po svim stranačkim linijama, su otkazana. Ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner je na putu ka mjestu događaja.