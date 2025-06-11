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SRBIJA

Pucnjava i masovni obračun navijača na mostu Gazela u Beogradu: Četiri uhapšena, trojica teško ranjenih

Obračun se dogodio na mostu Gazela sinoć poslije utakmice košarkaša Partizana i Budućnosti

Beogradska policija uhapsila četiri osobe. Telegraf

Anadolija

11.6.2025

Beogradska policija uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su učestvovali u obračunu navijača tokom noći na mostu Gazela, u glavnom gradu Srbije.

Uhapšenima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.

Obračun se dogodio na mostu Gazela sinoć poslije utakmice košarkaša Partizana i Budućnosti.

Tri osobe zadobile su teške povrede u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Beogradu, rečeno je ranije za Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Do pucnjave je došlo u 23.20 časova na Gazeli kada je muškarac od 24 godine upucan u rame. Ekipe Hitne pomoći prevezle su povrijeđenog u Urgentni centar, a potom je hitnu službu pozvala jedna privatna ordinacija na Voždovcu kako bi zbrinula još dvojicu muškaraca sa prostrelnim ranama.

Muškarac od 32 godine upucan je u butinu, a 24-godišnjak u koljeno. Obojica su prevezeni u Urgentni centar.

# SRBIJA
# PUCNJAVA
# BEOGRAD
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