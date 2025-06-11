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IZVRŠENI PRETRESI

Zajednička akcija sarajevske policije i MUP-a HNK: Uhapšene dvije osobe

Tokom pretresa pronađena je određena količina gotovog novca, vatreno oružje - tri pištolja, te drugi predmeti od interesa za istragu

Hapšenja izvršena u Mostaru i Jablanici. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

E. Ć.

11.6.2025

Dva muškaraca lišena su slobode u operativnoj akciji koju su danas izvršili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Riječ je o M.B. (1973) iz Mostara i H.M. (1971) iz Sarajeva, koji su lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su 09.06.2025. godine počinili krivično djelo Razbojništvo na području Kantona Sarajevo.

Hapšenja su izvršena u Mostaru i Jablanici.

- U pretresima stambenih objekata koje koriste osumnjičeni - na području Mostara i Sarajeva, kao i motornih vozila, pronađena je određena količina gotovog novca, vatreno oružje - tri pištolja, te drugi predmeti od interesa za istragu.

Osumnjičeni su predati u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, te će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije nastavljaju rad na dokumentovanju ovog krivičnog djela - saopćeno je iz Uprave policije MUP-a KS.

# MUP HNK
# SARAJEVO
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