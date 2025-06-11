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DETALJI TRAGEDIJE

Oglasila se tuzlanska policija: Samoubistvo izvršio 40-godišnjak

Na zelenoj površini od strane srodnika pronađeno je beživotno tijelo muškarca

Brojne ekipe na terenu - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
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A. B.

11.6.2025

Muškarac je počinio samoubistvo aktiviranjem ručne bombe u tuzlanskom naselju Bare.

Kako je "Avaz" ranije objavio, ekipe Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i Službe hitne medicinske pomoći su na licu mjesta, a sada su se oglasili iz Uprave policije MUP-a TK.

- Dana 11.6.2025.godine, u 18:55 sati PS Istok/PU Tuzla prijavljeno je da je u naselju Bare u Tuzli, nakon što se čula eksplozija, na zelenoj površini od strane srodnika pronađeno beživotno tijelo muškarca sa povredama uzrokovanim najvjerovatnije eksplozivnom napravom.

Na mjesto događaja upućena je patrola policije PS Istok, kao i SHMP Doma zdravlja Tuzla gdje su potvrđeni navodi prijave, te je od strane dežurnog ljekara konstatovana smrt 40-godišnjaka.

O događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK-a, prema čijim uputama uviđajna ekipa OKP PU Tuzla provodi uviđaj koji je u toku, sve u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja - saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

# MUP TK
# SAMOUBISTVO
# TUZLA
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