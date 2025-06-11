Oglasila se tuzlanska policija: Samoubistvo izvršio 40-godišnjak

Kako je "Avaz" ranije objavio, ekipe Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i Službe hitne medicinske pomoći su na licu mjesta, a sada su se oglasili iz Uprave policije MUP-a TK.

- Dana 11.6.2025.godine, u 18:55 sati PS Istok/PU Tuzla prijavljeno je da je u naselju Bare u Tuzli, nakon što se čula eksplozija, na zelenoj površini od strane srodnika pronađeno beživotno tijelo muškarca sa povredama uzrokovanim najvjerovatnije eksplozivnom napravom.

Na mjesto događaja upućena je patrola policije PS Istok, kao i SHMP Doma zdravlja Tuzla gdje su potvrđeni navodi prijave, te je od strane dežurnog ljekara konstatovana smrt 40-godišnjaka.

O događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK-a, prema čijim uputama uviđajna ekipa OKP PU Tuzla provodi uviđaj koji je u toku, sve u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja - saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.